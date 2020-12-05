Волшебные оттенки воды: В «ДНР» показали Зуй-гору и реку Крынка (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям части Донетчины Роман Кишкань запечатлел район поселка Зуевка.

Мужчина показал красоту природы возле поселка, продемонстрировал реку Крынку и Зуй-гору. Снежного покрова на земле еще нет, и кое-где даже зеленеет трава. Вода в Крынке в конце осени и начале зимы имеет очень красивые оттенки, которые в соцсетях называют волшебными, неестественно красивыми.

Эти места являются популярным в последние годы местом отдыха для жителей Донецка, Горловки и иных городов. Преимущественно, сюда приезжают в теплое время. Но и осенью-зимой в окрестностях часто можно встретить туристов и любителей насладиться красотой природы.

