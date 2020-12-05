В Чехии воевавшего за «ДНР» Павла Кафку приговорили к трем годам тюрьмы (Фото)

Пражский Верховный суд изменил приговор гражданину Чехии Павлу Кафке с условного на лишение свободы. В 2015-2016 гг. чех воевал на стороне незаконных вооруженных формирований «ДНР» на Донбассе. Об этом сегодня, 5 декабря, в своем Facebook сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

По его словам, Павел Кафка в июле был приговорен за участие в организованной преступной группировке к трем годам условного наказания с отсрочкой на пять лет, после чего и прокурор, и сам подсудимый подали апелляции.

«И вот 3 декабря дело рассмотрела апелляционная инстанция – Пражский Верховный суд. Результат: приговор изменен с условного на реальный! И приговор – окончательный. Теперь П. Кафка будет иметь 3 года в тюрьме, чтобы подумать, действительно ли этот "русский мир" того стоил», – написал посол.

Евгений Перебийнис рассказал, что в своих объяснениях перед судом чех утверждал, что сделал российскую визу и поехал на Донбасс после того, как увидел в одной из групп в Facebook соответствующие призывы. На Донбасс он отправился якобы «помогать гражданским, бездомным и работать в больнице». Как, однако, смогло доказать обвинение, на самом деле он участвовал в реальных боевых действиях против ВС Украины в составе незаконных вооруженных формирований.

«Этот реальный срок заключения против чешского гражданина, что воевал на Донбассе – важный прецедент. До сих пор это были или условные приговоры, или заочные, или против иностранцев. Таких «героев» в Чехии еще несколько десятков. Большинство из них продолжают скрываться на Донбассе. Однако важно, что чешские правоохранители и суды постепенно, но целенаправленно так или иначе привлекают их к ответственности», – резюмировал Евгений Перебийнис.