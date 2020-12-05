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COVID-19: На Луганщине две смерти и 184 выявленных больных

05.12.20 18:21
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине лабораторно подтверждены 184 новых случая COVID-19. Вследствие осложнений умерли двое больных. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 59-летний мужчина из Сватовского района и 67-летняя женщина из Кременского района.

География выявленных заболеваний:

  • город Лисичанск – 18 человек;
  • Рубежное – 25;
  • Северодонецк – 34;
  • Белокуракинский район – 2;
  • Кременской – 3;
  • Меловской – 3;
  • Марковский – 2;
  • Новоайдарский – 21;
  • Новопсковский – 10;
  • Попаснянский – 15;
  • Сватовский – 5;
  • Старобельский – 26;
  • Троицкий – 20.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 6 910 человек, из них:

  • выздоровели – 4 962 человек;
  • лечатся – 1 764, в том числе 375 – стационарно, 1 389 – амбулаторно;
  • умерли – 184 человека.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 18,7%.

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