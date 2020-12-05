COVID-19: На Луганщине две смерти и 184 выявленных больных

На Луганщине лабораторно подтверждены 184 новых случая COVID-19. Вследствие осложнений умерли двое больных. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 59-летний мужчина из Сватовского района и 67-летняя женщина из Кременского района.
География выявленных заболеваний:
- город Лисичанск – 18 человек;
- Рубежное – 25;
- Северодонецк – 34;
- Белокуракинский район – 2;
- Кременской – 3;
- Меловской – 3;
- Марковский – 2;
- Новоайдарский – 21;
- Новопсковский – 10;
- Попаснянский – 15;
- Сватовский – 5;
- Старобельский – 26;
- Троицкий – 20.
За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 6 910 человек, из них:
- выздоровели – 4 962 человек;
- лечатся – 1 764, в том числе 375 – стационарно, 1 389 – амбулаторно;
- умерли – 184 человека.
Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 18,7%.