COVID-19: На Луганщине две смерти и 184 выявленных больных

На Луганщине лабораторно подтверждены 184 новых случая COVID-19. Вследствие осложнений умерли двое больных. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 59-летний мужчина из Сватовского района и 67-летняя женщина из Кременского района.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 18 человек;

Рубежное – 25;

Северодонецк – 34;

Белокуракинский район – 2;

Кременской – 3;

Меловской – 3;

Марковский – 2;

Новоайдарский – 21;

Новопсковский – 10;

Попаснянский – 15;

Сватовский – 5;

Старобельский – 26;

Троицкий – 20.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 6 910 человек, из них:

выздоровели – 4 962 человек;

лечатся – 1 764, в том числе 375 – стационарно, 1 389 – амбулаторно;

умерли – 184 человека.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 18,7%.