«Ощадбанк»: Сколько списывают с пенсионной карты переселенца за смс-информирование

Внутренне перемещенные лица за услугу смс-информирования в «Ощадбанке» оплачивают 7 грн в месяц, а пенсии могут снимать без комиссии с 1 декабря в отделениях банка. Такое разъяснение дали переселенке в колл-центре «Ощадбанка».

Переселенка Кристина задала вопрос, какой сейчас тариф за пользование услугой смс-оповещения. «Ощад 24/7» у нее не подключен. А смс о зачислении или снятии пенсии приходят на телефон.

«В тарифном пакете "Мій рахунок", предназначенном для целевых выплат, комиссия за смс-информирование составляет 7 грн и списывается ежемесячно в день биллинга – это предпоследняя суббота месяца, при условии наличия в последней неделе месяца не менее одного рабочего дня», – говорится в ответе от официального представителя банка.

В «Ощадбанке» также отметили, что подробно проверить списание комиссий по своему счету можно через систему «Ощад 24/7» или контакт-центр по номеру телефона: 0-800-210-800.

Кроме того, Кристина поинтересовалась, какую сумму можно снимать в месяц без комиссии: женщине пришло смс, что с 1 декабря без комиссии можно снимать пенсии. У нее – электронное пенсионное удостоверение.

«С первого декабря, действительно, были изменены тарифы банка на снятие наличных, теперь нет ограничения на снятие наличных без комиссии в банкоматах/отделениях "Ощадбанка". В сети других украинских банков – снятие до 10 000 грн/мес. не тарифицируется, свыше – 1% + 5 грн», – сообщили в банке.