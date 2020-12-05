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«Шахтер» сегодня в Киеве разгромил «Минай»

05.12.20 19:06
Матч в Киеве
Матч в Киеве

Сегодня, 5 декабря, в последнем домашнем матче 2020 года ФК «Шахтер» разгромил ФК «Минай» – 5:1.

Уверенная победа действующего чемпиона в 12-м туре чемпионата Украины: перед решающей битвой с «Интером» 9 декабря в Милане «горняки» забили 5 мячей в ворота соперников. В свои ворота «оранжево-черные» пропустили 1 мяч.

Поединок прошел в Киеве на НСК «Олимпийский», он был напряженным и ярким: с пенальти, заменами, добавленными судьей двумя минутами к основному времени и большим количеством опасных ситуаций.

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