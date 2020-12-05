На Луганщине в ДТП погиб сержант полиции (Фото)

На Луганщине в ДТП погиб боец батальона «Луганск-1». Три человека доставлены в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Луганской области.

Сегодня, 5 декабря, по предварительной информации, в районе пгт Смоляниново (Новоайдарский район) столкнулись автомобиль «ВАЗ-2108» и микроавтобус. За рулем авто был боец батальона «Луганск-1» 1981 года рождения, который возвращался со службы.

В результате ДТП сержант полиции погиб на месте. Трое пассажиров микроавтобуса доставлены в больницу.

Сейчас на месте происшествия находятся руководство ГУ НП и сотрудники следственно-оперативной группы.