RU
Все новости

На Луганщине в ДТП погиб сержант полиции (Фото)

05.12.20 21:39
Пресс-служба ГУ Нацполиции в Луганской области
Пресс-служба ГУ Нацполиции в Луганской области

На Луганщине в ДТП погиб боец батальона «Луганск-1». Три человека доставлены в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Луганской области.

Сегодня, 5 декабря, по предварительной информации, в районе пгт Смоляниново (Новоайдарский район) столкнулись автомобиль «ВАЗ-2108» и микроавтобус. За рулем авто был боец батальона «Луганск-1» 1981 года рождения, который возвращался со службы.

В результате ДТП сержант полиции погиб на месте. Трое пассажиров микроавтобуса доставлены в больницу.

Сейчас на месте происшествия находятся руководство ГУ НП и сотрудники следственно-оперативной группы.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк