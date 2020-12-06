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COVID-19: В Украине свыше 11 тысяч новых заболевших

06.12.20 09:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 11 590 новых случаев COVID-19, из них 627 – дети, 493 – медработники. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за прошедшие сутки:

  • госпитализированы – 1127 человек;
  • летальных случаев – 167;
  • выздоровели – 6048 человек;
  • проведено тестирований – 42 096 (в том числе методом ПЦР – 33308, методом ИФА – 8788).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1518), Одесской (1002), Запорожской (817), Киевской (809) и Днепропетровской (798) областях», – отметил Степанов.

За все время пандемии в Украине коронавирус подтвержден в 813 306 случаях, из них;

  • выздоровели – 418581 человек (52% от всех заболевших);
  • на лечении – 381 137 пациентов (47%);
  • летальных случаев – 13 588 (1,7%).

Количество заболеваний по регионам:

  • г. Киев – 79809 случаев;
  • Винницкая область – 18 587 случаев;
  • Волынская область – 26 019 случаев;
  • Днепропетровская область – 44 080 случаев;
  • Донецкая область – 25 547 случаев;
  • Житомирская область – 31 967 случаев;
  • Закарпатская область – 24 541 случай;
  • Запорожская область – 36 539 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 39 373 случая;
  • Киевская область – 43 219 случаев;
  • Кировоградская область – 6254 случая;
  • Луганская область – 7 027 случаев;
  • Львовская область – 49 831 случай;
  • Николаевская область – 21144 случаи;
  • Одесская область – 51 148 случаев;
  • Полтавская область – 25 228 случаев;
  • Ровенская область – 33 508 случаев;
  • Сумская область – 33 181 случай;
  • Тернопольская область – 29 594 случая;
  • Харьковская область – 59 285 случаев;
  • Херсонская область – 11 915 случаев;
  • Хмельницкая область – 32 286 случаев;
  • Черкасская область – 26 809 случаев;
  • Черновицкая область – 35152 случая;
  • Черниговская область – 21 263 случая.

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