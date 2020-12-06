COVID-19: В Украине свыше 11 тысяч новых заболевших

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 11 590 новых случаев COVID-19, из них 627 – дети, 493 – медработники. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за прошедшие сутки:
- госпитализированы – 1127 человек;
- летальных случаев – 167;
- выздоровели – 6048 человек;
- проведено тестирований – 42 096 (в том числе методом ПЦР – 33308, методом ИФА – 8788).
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1518), Одесской (1002), Запорожской (817), Киевской (809) и Днепропетровской (798) областях», – отметил Степанов.
За все время пандемии в Украине коронавирус подтвержден в 813 306 случаях, из них;
- выздоровели – 418581 человек (52% от всех заболевших);
- на лечении – 381 137 пациентов (47%);
- летальных случаев – 13 588 (1,7%).
Количество заболеваний по регионам:
- г. Киев – 79809 случаев;
- Винницкая область – 18 587 случаев;
- Волынская область – 26 019 случаев;
- Днепропетровская область – 44 080 случаев;
- Донецкая область – 25 547 случаев;
- Житомирская область – 31 967 случаев;
- Закарпатская область – 24 541 случай;
- Запорожская область – 36 539 случаев;
- Ивано-Франковская область – 39 373 случая;
- Киевская область – 43 219 случаев;
- Кировоградская область – 6254 случая;
- Луганская область – 7 027 случаев;
- Львовская область – 49 831 случай;
- Николаевская область – 21144 случаи;
- Одесская область – 51 148 случаев;
- Полтавская область – 25 228 случаев;
- Ровенская область – 33 508 случаев;
- Сумская область – 33 181 случай;
- Тернопольская область – 29 594 случая;
- Харьковская область – 59 285 случаев;
- Херсонская область – 11 915 случаев;
- Хмельницкая область – 32 286 случаев;
- Черкасская область – 26 809 случаев;
- Черновицкая область – 35152 случая;
- Черниговская область – 21 263 случая.