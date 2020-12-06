COVID-19: В Украине свыше 11 тысяч новых заболевших

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 11 590 новых случаев COVID-19, из них 627 – дети, 493 – медработники. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за прошедшие сутки:

госпитализированы – 1127 человек;

летальных случаев – 167;

выздоровели – 6048 человек;

проведено тестирований – 42 096 (в том числе методом ПЦР – 33308, методом ИФА – 8788).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1518), Одесской (1002), Запорожской (817), Киевской (809) и Днепропетровской (798) областях», – отметил Степанов.

За все время пандемии в Украине коронавирус подтвержден в 813 306 случаях, из них;

выздоровели – 418581 человек (52% от всех заболевших);

на лечении – 381 137 пациентов (47%);

летальных случаев – 13 588 (1,7%).

Количество заболеваний по регионам: