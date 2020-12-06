В «Л-ДНР» от коронавируса умерли 9% заболевших

В «ДНР» за последние сутки зарегистрировано 51 новый случай COVID-19, в «ЛНР» 13 заболевших.

По данным «минздрава ДНР», вчера было проведено 186 тестирований, из них выявлено 42 случая заболевания и у 9 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически.

Также за сутки выявлено 80 случаев пневмоний, госпитализированы 57 пациентов. Всего на лечении 1557 пациентов с пневмониями, из них 515 на кислородной поддержке (+19 за сутки).

С начала пандемии в «ДНР» 11 527 зарегистрированных случаев COVID-19, из них:

выписаны – 5619 человек (49% от всех заболевших);

на лечении – 4818 пациентов (42%);

летальных случаев – 1090 (9,5%).

В «ЛНР» за сутки «минздрав» зарегистрировал 13 новых заболевших коронавирусом.

С начала пандемии в «республике» 1843 случая COVID-19, из них: