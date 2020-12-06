RU
Все новости

В «Л-ДНР» от коронавируса умерли 9% заболевших

06.12.20 09:52
В больнице им. Калинина в Донецке / Фото из открытых источников
В больнице им. Калинина в Донецке / Фото из открытых источников

В «ДНР» за последние сутки зарегистрировано 51 новый случай COVID-19, в «ЛНР» 13 заболевших.

По данным «минздрава ДНР», вчера было проведено 186 тестирований, из них выявлено 42 случая заболевания и у 9 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически.

Также за сутки выявлено 80 случаев пневмоний, госпитализированы 57 пациентов. Всего на лечении 1557 пациентов с пневмониями, из них 515 на кислородной поддержке (+19 за сутки).

С начала пандемии в «ДНР» 11 527 зарегистрированных случаев COVID-19, из них:

  • выписаны – 5619 человек (49% от всех заболевших);
  • на лечении – 4818 пациентов (42%);
  • летальных случаев – 1090 (9,5%).

В «ЛНР» за сутки «минздрав» зарегистрировал 13 новых заболевших коронавирусом.

С начала пандемии в «республике» 1843 случая COVID-19, из них:

  • выписаны – 1604 человек (87% от всех заболевших);
  • на лечении – 89 пациентов (5%);
  • летальных случаев – 150 (8,1%).

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк