В «Л-ДНР» от коронавируса умерли 9% заболевших

В «ДНР» за последние сутки зарегистрировано 51 новый случай COVID-19, в «ЛНР» 13 заболевших.
По данным «минздрава ДНР», вчера было проведено 186 тестирований, из них выявлено 42 случая заболевания и у 9 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически.
Также за сутки выявлено 80 случаев пневмоний, госпитализированы 57 пациентов. Всего на лечении 1557 пациентов с пневмониями, из них 515 на кислородной поддержке (+19 за сутки).
С начала пандемии в «ДНР» 11 527 зарегистрированных случаев COVID-19, из них:
- выписаны – 5619 человек (49% от всех заболевших);
- на лечении – 4818 пациентов (42%);
- летальных случаев – 1090 (9,5%).
В «ЛНР» за сутки «минздрав» зарегистрировал 13 новых заболевших коронавирусом.
С начала пандемии в «республике» 1843 случая COVID-19, из них:
- выписаны – 1604 человек (87% от всех заболевших);
- на лечении – 89 пациентов (5%);
- летальных случаев – 150 (8,1%).