Сводка из зоны ООС за 5 декабря: Версии сторон конфликта

За прошедшие сутки в зоне проведения Операции Объединенных сил украинская сторона зафиксировала 6 фактов нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщает штаб ООС.

Так, на Донетчине в сторону украинских позиций недалеко от села Шумы (под Торецком, районе неподконтрольной Горловки), противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия. А вблизи села Водяное – применил противотанковые ракетные комплексы.

«Не было спокойно и в пригороде Авдеевки и вблизи Пивденного. Здесь российско-оккупационные войска открывали огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. В районе Авдеевки и Марьинки противник впоследствии использовал и снайперское оружие. Огнем украинские воины остановили дерзкие действия вражеских снайперов на обоих направлениях», – говорится в сообщении.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди личного состава Объединенных Сил не было.

В «ДНР» заявляют о 2 случаях нарушения «режима тишины» со стороны ВСУ, под огонь попали поселок шахты «Трудовская» (окраина неподконтрольного Донецка) и село Коминтерново (после декоммунизации – Пикузы, мариупольское направление). «При обстрелах применялись вооружение БМП-1 и гранатометы. В результате огня повреждено два дома в Донецке», – говорится в сообщении.

Нарушение режима прекращения огня в районе Авдеевки в «ДНР» объяснили тремя взрывами на украинских позициях.

В «ЛНР» отмечают, что перемирие сохраняется. За прошедшие сутки зафиксировали лишь взрыв в районе подконтрольной украинскому правительству Попасной.