Как с 1 декабря повысилось пособие переселенца и выплаты на детей

С 1 декабря в Украине повысился прожиточный минимум. В этой связи произошло автоматическое повышение размеров отдельных видов государственной помощи, в том числе и ежемесячной адресной помощи ВПЛ для покрытия расходов на проживание в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг (т.н. «пособие переселенца»). Об этом сообщают правозащитники проекта «Юридический советник для переселенцев».

Так, ежемесячная адресная помощь для переселенцев с 1 декабря составляет:

для лиц с инвалидностью I группы и детей-инвалидов – 2299,70 грн (вместо 2225,60 грн)

для лиц с инвалидностью II группы – 2034,35 (вместо 1968,80 грн)

для лиц с инвалидностью III группы – 1769 грн (вместо 1712 грн).

Для остальных переселенцев размер помощи не изменился.

Кроме того, в связи с ростом прожиточного минимума увеличились пособия на детей.

Помощь на детей одиноким матерям (максимально):

на детей до 6 лет – 1921 (вместо 1859 грн);

на детей от 6 лет до 18 лет – 2395 грн (вместо 2318 грн);

на детей от 18 до 23 лет (если учатся на стационаре) – 2270 (вместо 2197 грн).

Помощь лицу, ухаживающему за больным ребенком – 1769 грн (вместо 1712 грн).

С 1 декабря увеличивается минимальный размер алиментов:

для детей до 6 лет – 960,50 грн;

для детей от 6 до 18 лет – 1197,50 грн.

Временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов (максимально):

для детей до 6 лет – 960,50 грн (вместо 929,50 грн);

для детей от 6 до 18 лет – 1197 грн (вместо 1159 грн).

✅ Минимальный размер пособия по беременности и родам:

за 126 календарных дней отпуска – 2383 грн;

за 140 календарных дней отпуска – 2648 грн;

180 календарных дней отпуска – 3405 грн.

Как сообщалось ранее, с 1 декабря произошло повышение всех видов прожиточных минимумов. В этой связи также повысился размер минимальной пенсии – с 1 712 грн до 1 769 грн, максимальное пособие по безработице стало 9 080 грн.