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Как с 1 декабря повысилось пособие переселенца и выплаты на детей

06.12.20 10:38
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

С 1 декабря в Украине повысился прожиточный минимум. В этой связи произошло автоматическое повышение размеров отдельных видов государственной помощи, в том числе и ежемесячной адресной помощи ВПЛ для покрытия расходов на проживание в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг (т.н. «пособие переселенца»). Об этом сообщают правозащитники проекта «Юридический советник для переселенцев».

Так, ежемесячная адресная помощь для переселенцев с 1 декабря составляет:

  • для лиц с инвалидностью I группы и детей-инвалидов – 2299,70 грн (вместо 2225,60 грн)
  • для лиц с инвалидностью II группы – 2034,35 (вместо 1968,80 грн)
  • для лиц с инвалидностью III группы – 1769 грн (вместо 1712 грн).

Для остальных переселенцев размер помощи не изменился.

Кроме того, в связи с ростом прожиточного минимума увеличились пособия на детей.

Помощь на детей одиноким матерям (максимально):

  • на детей до 6 лет – 1921 (вместо 1859 грн);
  • на детей от 6 лет до 18 лет – 2395 грн (вместо 2318 грн);
  • на детей от 18 до 23 лет (если учатся на стационаре) – 2270 (вместо 2197 грн).

Помощь лицу, ухаживающему за больным ребенком – 1769 грн (вместо 1712 грн).

С 1 декабря увеличивается минимальный размер алиментов:

  • для детей до 6 лет – 960,50 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет – 1197,50 грн.

Временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов (максимально):

  • для детей до 6 лет – 960,50 грн (вместо 929,50 грн);
  • для детей от 6 до 18 лет – 1197 грн (вместо 1159 грн).

Минимальный размер пособия по беременности и родам:

  • за 126 календарных дней отпуска – 2383 грн;
  • за 140 календарных дней отпуска – 2648 грн;
  • 180 календарных дней отпуска – 3405 грн.

Как сообщалось ранее, с 1 декабря произошло повышение всех видов прожиточных минимумов. В этой связи также повысился размер минимальной пенсии – с 1 712 грн до 1 769 грн, максимальное пособие по безработице стало 9 080 грн.

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