Сегодня в Украине поздравляют военнослужащих

Сегодня, 6 декабря, отмечается День Вооруженных сил Украины. В этой связи руководство страны и областей опубликовали свои поздравления.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что это праздник мужественных и уверенных в своей силе воинов. «Опираясь на всенародную поддержку, вы ежедневно выполняете тяжелую и опасную работу – с оружием в руках обеспечиваете мир и безопасность наших граждан. Быть военнослужащим Вооруженных сил Украины нелегко, ведь именно на ваших плечах лежит наибольшее бремя ответственности за судьбу украинского государства и защиту ее территориальной целостности. Вы первыми будете на пути врага, решительно останавливаете его агрессивные намерения и борется для нашего государства свободу», – говорится в поздравлении.

К военнослужащим обратился и.о. командующего Объединенных Сил генерал-майор Виктор Ганущак: «Я благодарен каждому, кто с гордостью носит униформу, кто с честью защищает Украину, кто обогащает и делает наше войско сильнее и мощнее… Украинские военнослужащие – это настоящая армия несокрушимых и непокоренных бойцов, патриотов, уже седьмой год в условиях вооруженной агрессии России на Донбассе продолжают демонстрировать мужество, силу духа, победу и волю к победе над врагом. Вам доверяют, вас ценят, вас ждут дома!».

«За 6 лет в ваш адрес было сказано уже много поздравительных слов, но никакими словами не описать той бездны, по краю которой вы провели обессиленную и ослепленную страну, когда на нее напал северный сосед. Вы спасли нас от российской оккупации, ценой которой непременно стали бы многочисленные жертвы и упадок нашего государства. Спасибо вам за это!», – отметил глава Донецкой области Павел Кириленко.

«Сегодня вся страна чествует своих патриотов, мужественных воинов, в нелегкое для страны время героически отстаивают независимость и территориальную целостность родной земли, служат делу укрепления обороноспособности и повышения безопасности Украины… Всему миру вы доказали, что Украинская Армия непобедима, непокоренная, сильная. Мирное небо над головами украинцев – ваша заслуга. Вся страна гордится вами и вашей отвагой», – добавил председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

Также во всех поздравительных речах напоминалось о подвиге героев, отдавших свою жизнь за Украину.