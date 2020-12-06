Довели до дистрофии: В «ДНР» возмущаются отношением на «Изоляции» к «подполковнику МГБ ДНР»

В Донецке в тайной тюрьме «Изоляция» находится «подполковник ДНР» – «замначальника МГБ ДНР» по городу Новоазовску. Позывной «республиканца», о задержании которого ранее сообщалось в соцсетях, – «Гриф». Его имя – Морозов Дмитрий Александрович, 24.08.1978 г.р. Об этом сообщил местный блогер Роман Манекин.

Он также сообщил детали «дела Морозова».

Морозов действительно был «замначальника Новоазовского отделения МГБ». Его арестовали 26 февраля этого года, в собственном кабинете, основание – хранение двух гранат.

«20 лет непрерывного стажа работы в спецслужбах. Ни одного порицания за весь срок службы, множество наград. В 2014 году добровольно перешел на сторону ДНР. Имеет жену и дочку (удочеренную), дочка учится в начальных классах школы», – описывает задержанного Манекин.

Также он отметил, что Морозов находится в тайной тюрьме «министерства госбезопасности» – «Изоляция», в подвальном помещении, в одной из камер. «Что такое спецобъект "Изоляция" с точки зрения закона? Гуантанамо, по-донецки – прямое нарушение международного права в сфере защиты прав человека? О котором, к слову, благодаря обмену, уже давно знают на Западе... На донецкой войне существенные наступления или отступления не случаются со времен Дебальцево. А нарушения прав человека происходят ежедневно, семь лет подряд», – пишет сторонник «ДНР».

Манекин напомнил, что за время ареста Морозов похудел с 90 до 50 кг, от супруги не принимают продуктовые передачи для него. «Довести живого человека фактически до дистрофии – преступление! Будем добиваться, чтобы Морозову разрешили передачи. (Вообще не понимаю, почему вопрос о передачах отдан в ведение следователей, использующих его для давления на арестованных для получения нужных следствию показаний)? Не знаю в чем обвиняется полковник Морозов Д.А… но над человеком открыто издеваются», – продолжает блогер.

«Республиканец» сообщает, что в отношении Морозова «есть куча обращений родственников практически во все властные институты ДНР и РФ, вплоть до Следственного комитета РФ и ФСБ РФ». Однако в ответ они получили «отписки» о том, что Морозов в соответствующих списках не значится.

Супруга Морозова считает, что арест – это попытка «подсидеть» мужа со стороны одного из сослуживцев. Но у Манекина иная версия – таким способом «МГБэшнику» не дали донести до Кремля истинную ситуацию, происходящею в «ДНР». «На мой взгляд, его дело вряд ли вызвано стремлением "подсидеть" в должности: по моим данным, 27 февраля он планировал подать рапорт об увольнении и уже нашел себе работу на территории РФ. Не дали уволится, арестовали! Можно предположить, что арестовали для того, чтобы какие-то данные не вышли за границы непризнанной республики: Новоазовский – сложный район, регион компактного проживания приазовских греков. У Новоазовска – выход ДНР к морю. С развитым агропромышленным комплексом, рыбными промыслами, с соответствующими проблемами с "легальной" и не разрешенной властями контрабандной», – перечислил блогер.

Манекин отметил, что узнал об истории с Морозовым на встрече в Донецке с представителем миссии ООН по правам человека. «Дело это, таким образом, уже не внутриведомственное, а политическое, влияющее на образ, на восприятие ДНР в мире. Предварительное следствие длится уже практически год. Что прямо противоречит нормам УПК», – заключил блогер.

Как сообщалось ранее, в Донецке в феврале был арестован «замначальника МГБ ДНР» по городу Новоазовску с позывным «Гриф». Кроме «паспорта ДНР» он имеет и российское гражданство. 8 месяцев мать и жена арестованного не могли получить информацию о его местонахождении. Также им не дают разрешение на передачу «Грифу» продуктов питания, медицинских препаратов и теплой одежды.