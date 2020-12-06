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На Донетчине от коронавируса умерли 23 жителя (Карта)

06.12.20 11:58
Павел Кириленко
Павел Кириленко / Фото: youtube.com

В Донецкой области за прошедшие сутки от коронавируса скончались 23 жителя – 18 в Мариуполе, 3 в Славянске, по одному в Покровске и Кураторской ОТГ. Об этом сегодня, 6 декабря ноября, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

За субботу лаборатории сообщили о еще 434 больных, среди которых 21 ребенок:

  • 222 – в Мариупольской ОТГ;
  • 43 – в Краматорской ОТГ;
  • 34 – в Бахмутской ОТГ;
  • 32 – в Волновахской ОТГ;
  • 22 – в Мирненской ОТГ;
  • 21 – в Константиновской ОТГ;
  • 13 – в Торецкой ОТГ;
  • 9 – в Дружковской ОТГ;
  • 8 – в Сартанской ОТГ;
  • по 6 – в Часовярской и Ольгинской ОТГ;
  • 5 – в Северской ОТГ;
  • по 2 – в Светлодарской, Покровской, Мангушской, Хлебодаровской и Лиманской ОТГ;
  • по 1 – в Великоновоселковской, Добропольской и Очеретинской ОТГ.

Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 25 547 случаев заражения COVID-19, из них:

  • выздоровели – 14 738 человек (58% от всех заболевших);
  • на лечении – 10 300 пациентов (40%);
  • летальных случаев – 509 (2%).

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 6 декабря в Украине COVID-19 заболели 813 306 человек (418 581 пациентов выздоровели, 13 588 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области (5 декабря) – 6 910 случаев (выздоровели – 4 962 пациентов, летальных случаев – 184).

В «ДНР» – 11 527 заболевших (выздоровели – 5 619 человек, скончались – 1 090). В «ЛНР» – 1 843 случая коронавируса (выздоровели – 1 604 человека, летальных случаев – 150).

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