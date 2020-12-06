На Донетчине от коронавируса умерли 23 жителя (Карта)

В Донецкой области за прошедшие сутки от коронавируса скончались 23 жителя – 18 в Мариуполе, 3 в Славянске, по одному в Покровске и Кураторской ОТГ. Об этом сегодня, 6 декабря ноября, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

За субботу лаборатории сообщили о еще 434 больных, среди которых 21 ребенок:

222 – в Мариупольской ОТГ;

43 – в Краматорской ОТГ;

34 – в Бахмутской ОТГ;

32 – в Волновахской ОТГ;

22 – в Мирненской ОТГ;

21 – в Константиновской ОТГ;

13 – в Торецкой ОТГ;

9 – в Дружковской ОТГ;

8 – в Сартанской ОТГ;

по 6 – в Часовярской и Ольгинской ОТГ;

5 – в Северской ОТГ;

по 2 – в Светлодарской, Покровской, Мангушской, Хлебодаровской и Лиманской ОТГ;

по 1 – в Великоновоселковской, Добропольской и Очеретинской ОТГ.

Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 25 547 случаев заражения COVID-19, из них:

выздоровели – 14 738 человек (58% от всех заболевших);

на лечении – 10 300 пациентов (40%);

летальных случаев – 509 (2%).

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 6 декабря в Украине COVID-19 заболели 813 306 человек (418 581 пациентов выздоровели, 13 588 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области (5 декабря) – 6 910 случаев (выздоровели – 4 962 пациентов, летальных случаев – 184).

В «ДНР» – 11 527 заболевших (выздоровели – 5 619 человек, скончались – 1 090). В «ЛНР» – 1 843 случая коронавируса (выздоровели – 1 604 человека, летальных случаев – 150).