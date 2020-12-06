Заняты военными сооружениями: На Донбассе собственники земель не могут получить компенсации

В Луганской области под инженерными сооружениями военного назначения ориентировочно занято 668 га земельных участков. Однако законодательством не предусмотрена компенсация за их использование. Об этом сообщает Луганская облгосадминистрация.

Причем из занятой площади:

426,7 га земель частной собственности (64% от всей занятой площади);

150,3 га – невостребованных паев (23%);

91,7 га – земли государственной собственности (13%).

«Уже пять лет владельцы и пользователи этих земельных участков лишены возможности распоряжаться своей недвижимостью и получать доход за ее использование», – отметил председатель ЛугОГА Сергей Гайдай.

С принятием Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» появится возможность гражданам Украины покупать землю сельскохозяйственного назначения. Однако, проблема отсутствия механизма финансовой компенсации убытков собственникам земельных участков, изъятых для строительства фортификационных сооружений, остается.

Поэтому областная власть Луганщины предоставила свои рекомендации в парламент по согласованию с замечаниями проекта Закона Украины «О защите права собственности и других вещных прав лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии». Законопроектом, в частности, предусмотрены особенности выплат компенсации за имущество, которое используется ВСУ и другими военными формированиями, правоохранительными органами и другими составляющими сил обороны.

Гайдай добавил, что на Луганщине проходит 200 км украинско-российской границы – на территории Троицкого, Белокуракинского, Новопсковского и Марковского районов области. С этой целью отведено 196 га земельных участков государственной и коммунальной собственности для размещения и постоянной деятельности Государственной пограничной службы.