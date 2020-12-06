Елочные базары: В «ДНР» рассказали, как отличить «республиканскую» сосну от российской

Лесхозы «ДНР» заготовили к Новому году около 10 тысяч сосен, вскоре они поступят на елочные базары. На таких базарах кроме местных будут продаваться и деревца, привезенные из России. Об этом рассказал председатель «госкомитета лесного и охотничьего хозяйства ДНР» Алексей Шебалков.

Он отметил, что в «ДНР» выращивают сосну крымскую, а из РФ завозят сосну обыкновенную. Разница в цене между местными и привозными невелика.

«Когда граждане приходят на елочные базары, то они должны прежде всего обращать внимание на внешний вид сосен. Нужно понимать, где сосна крымская, а где сосна обыкновенная. Та, которая с длинной хвоей, – крымская, которая выращивается на территории ДНР. Деревья с иголками покороче – обыкновенные, которые завозятся из РФ», – сказал Шебалков.

Ежегодно к новогодним праздникам в лесхозах «республики» заготавливается около 10 000 крымских сосен. Их отличительная черта в большом количестве смолы, благодаря которой деревья дольше других не желтеют и не осыпаются. Кроме того, выступившая на месте среза смола означает, что дерево свежесрубленное, что так же является залогом его «долговечности».

При покупке сосны Шебалков рекомендует обращать внимание на внешний вид: хвоя должна иметь насыщенный темный цвет. Следует осмотреть дерево и на наличие насекомых – некоторые из них зимуют в стволах под корой, потому надо следить, чтобы в пучках иголок не было признаков куколок. Впрочем, избавиться от нежелательных обитателей можно при помощи любого средства от комаров.

По словам Шебалкова, цены на новогодние деревья в «ДНР» в этом году не будут слишком отличаться от прошлогодних. Так, сосна высотой 1,5-2 метра будет стоить от 400 руб. (154 грн по местному курсу валют).

Первые елочные базары в Донецке откроются 9 декабря. Впоследствии точки продажи новогодних деревьев появятся во всех 9-ти районах города. Под них отведено около 100 мест.

Также среди дончан не менее популярны искусственные елки, сделанные из ПВХ-материалов или лески. Разница в цене зависит от различных факторов: материала, способа сборки и крепления веток, высоты и диаметра. Стоимость одного такого дерева:

высотой до 1,5 метров – 1100-1700 руб. (423 – 654 грн);

высотой 1,5 метра – от 1850 до 2200 руб. (711 – 846 грн).

Наиболее дорогостоящими образцами остаются ели с литой хвоей, ветки которых отливаются в специальных формах, а не изготавливаются из лески или резаного плотного полиэтилена. В зависимости от размеров, стоимость уходит за 22 тыс. руб. (8 461 грн).

Как сообщалось ранее, в Украине елочные базары откроются 10 декабря. Средняя цена на елки в этом году – 75 грн, в Донецкой области – 93 грн.