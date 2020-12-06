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ОБСЕ планирует вести контроль за контрабандой оружия на Донбассе

06.12.20 13:01
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

ОБСЕ планирует распространить на восток Украины инициативу по контролю за контрабандой стрелкового оружия. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас, комментируя итоги 27-го министерского совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, передает «Укринформ».

«Вместе с Францией мы успешно начали для Западных Балкан инициативу по контролю за контрабандой стрелкового оружия. И мы хотим распространить эту инициативу на Украине», – заявил глава МИД ФРГ.

Маас напомнил, что согласованный в июле режим прекращения огня на Донбассе в целом придерживается и он является наиболее длительным с начала конфликта.

Он также отметил важность укрепления ОБСЕ как многостороннего форума доверия и диалога с целью совместного обеспечения безопасности и стабильности «на пространстве от Ванкувера до Владивостока». По его словам, у ОБСЕ лучшие отработанные на практике инструменты для урегулирования конфликтов, которые уже существуют, и предотвращения новых.

Отметим, что 27-й министерский совет ОБСЕ проходил 3-4 декабря в виртуальном формате из-за пандемии COVID-19. Участие в нем приняли около 40 глав МИД стран-членов ОБСЕ.

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