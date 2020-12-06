В Мариуполе уже 40% жителей имеют антитела к коронавирусу

В Мариуполе провели более 1000 бесплатных ИФА-тестов на наличие антител на коронавирус среди населения всех возрастов. Об этом сообщил директор Мариупольской больницы скорой медицинской помощи Сергей Орлеанский, передает «MRPL.city».

Он отметил, что такие методологические анализы направленны на определение уровня коллективного иммунитета. В число людей, которым бесплатно провели тест, вошли студенты, работники коммунальных предприятий и пенсионеры.

«Для того, чтобы приостановилось распространение коронавирусной инфекции, по данным ВОЗ, иммунная прослойка должна составлять 75-80% населения. По предварительным данным, которые имеются сегодня, в Мариуполе около 40% жителей уже имеют антитела к вирусу», – сказал Орлеанский.

Он отметил, что окончательные результат ИФА-исследований мариупольцев будут известны уже в понедельник, 7 декабря. Кроме того, такой метод прогнозирования дальнейшей картины распространения коронавируса используют многие европейские страны.

Опираясь на результаты исследований, департамент здравоохранения совместно с медиками сможет спрогнозировать дальнейшую ситуацию и тщательно подготовится к третьей волне COVID-19.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 6 декабря в Украине COVID-19 заболели 813 306 человек (418 581 пациентов выздоровели, 13 588 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 25 547 случаев (выздоровели – 14 738 пациентов, летальных случаев – 509), Луганской области (5 декабря) – 6 910 случаев (выздоровели – 4 962 пациентов, летальных случаев – 184).

В «ДНР» – 11 527 заболевших (выздоровели – 5 619 человек, скончались – 1 090). В «ЛНР» – 1 843 случая коронавируса (выздоровели – 1 604 человека, летальных случаев – 150).