А счета за коммуналку приходят собственнику: Пока еще нет механизма компенсаций за использование военными жилья на Донбассе

В Кассационный гражданский суд при Верховном суде не поступали еще жалобы по делам о компенсации за использование на Донбассе военными жилья граждан. Однако такие иски рассматривались судами первой инстанции. Кроме того, КГС ВС рассмотрел около 40 дел по возмещению вреда за разрушенное имущество в результате вооруженного конфликта. В обоих случаях ситуации очень похожи в связи с отсутствием эффективного механизма возмещения вреда. Об этом сообщила судья КГС ВС Ольга Ступак, передает пресс-служба Верховного суда Украины.

Эти около 40 дел по возмещению вреда за разрушенное имущество КЦС ВС рассмотрел, начиная с 2019 года. Суд сформировал окончательную позицию, что государством была нарушена ст. 1 «Протокола к Конвенции о защите прав человека и основных свобод» относительно права граждан на мирное владение своим имуществом, поскольку в течение длительного времени не было эффективного механизма возмещения вреда за разрушенное в результате вооруженного конфликта имущество. И только недавно после рекомендаций правительство завершило разработку соответствующего механизма, и сегодня такая процедура утверждена. Но на это ушло 4 года.

Поэтому, по данным Ступак, новые дела этой категории в суды уже не поступали. «Это пример того, когда при отсутствии законодательно закрепленного механизма возмещения вреда ситуация исправлена судебной практикой. Это, во-первых, позволило гражданам получить компенсацию. Во-вторых – обезопасило государство от многочисленных обращений граждан в Европейский суд по правам человека», – сказала Ступак.

Несмотря на то, что в КГС ВС не поступали дела по компенсации гражданам за использование их жилья в военных целях, такие дела рассматривались судами иных инстанций. По словам Ступак, таких обращений в иные суды было мало, а положительное решение судом первой инстанции было принято лишь в одном из таких дел. Этот суд обосновал свое решение позицией Верховного Суда в упомянутых выше делах и взыскал в пользу гражданина компенсацию за мобилизованное имущество. То есть суд признал отсутствие законодательного урегулирования процедуры возмещения вреда в таких ситуациях.

Ольга Ступак отметила, что правительству необходимо урегулировать этот вопрос, как и в случае с возмещением вреда за уничтоженное имущество.

Но положительное решение суда и даже наличие механизма выплат – не означает, что человек получит компенсацию. Ступак подчеркнула, что есть случаи, когда по таким решениям Госказначейство отказывает в выплатах, т.к. в государственном бюджете нет средств на возмещение компенсации за ущерб, причиненный террористическим актом. «Уже сегодня мы видим, что мы возвращаемся к проблеме неисполнения судебных решений. Поэтому нужно не только разработать механизм компенсации, но и предусмотреть на нее средства», – заключила Ступак.

Ее коллега – судья КГС ВС Евгений Петров – родом из поселка Верхнеторецкое, который находится на линии разграничения в Донецкой области. Петров рассказал, что военные занимают в поселке 14 домов, принадлежащих местным жителям, а владельцы вынуждены жить у родственников.

Более того, селяне даже не могут пользоваться приусадебными участками, чтобы вырастить какие-то овощи, так как на них размещена военная техника и временные склады. Существует также проблема изъятия военными транспортных средств жителей, которые затем невозможно вернуть.

Нерешенными остаются вопросы возмещения вреда за уничтоженные хозяйственные постройки и многолетние насаждения, в частности сады, которые получили значительные повреждения из-за того, что в них стояла военная техника. Возникают вопросы, как и кто в таком случае должен фиксировать повреждения и как получить компенсацию.

Также Евгений Петров добавил, что все больше местных жителей обращаются в суды с вопросом, возможно ли в судебном порядке заключить договор аренды их имущества с военными. Задают вопрос по оплате коммунальных услуг, когда местные жители отказываются их платить, подавая справку, что они не пользуются собственным жилым помещением, зато им пользуются военные.

Судьи акцентировали, что при подготовке законопроекта необходимо разработать эффективный механизм по идентификации лица, которое использует любое частное имущество в военных целях, в целях обеспечения жизнедеятельности военных и принадлежности его к определенным военным формированиям, существующим в Украине. Ведь участие в АТО / ООС на востоке Украины принимают не только военнослужащие Вооруженных сил Украины, но и подразделения СБУ, Национальной полиции и т. п. Это необходимо учитывать в будущем для определения надлежащего ответчика. Также следует сосредоточиться на вопросе фиксации факта изъятия имущества или его временного использования.

Как сообщалось ранее, на Донбассе большая площадь земли занята военными. Ее собственники также не могут получить компенсации.