В Киеве: Семьи переселенцев все-таки выселили из общежития Института права

Семьи переселенцев, которые с 2015 года жили в Киеве в общежитии Института права и последипломного образования Министерства юстиции Украины, вынуждены были покинуть помещение. Об этом рассказала глава общественной организации «Активная гражданская позиция» Наталья Омельченко, передает «Обозреватель».

Уточним, что речь идет об общежитии по ул. Кустанайская, 6, где было предоставлено 111 мест для внутреннее перемещенных лиц (на 25 семей), но с 2017 года администрация настойчиво требовала освободить помещение.

Среди данных переселенцев была и семья Натальи Омельченко. «Мы переехали в первую очередь потому, что хотели остаться в родной стране, где есть украинский флаг и украинская власть», – так комментирует свой отъезд из Донецка Омельченко.

Она с мужем и четырьмя детьми уехала в Киев еще в 2014-м году. Старший сын только закончил учебу, остальные дети – несовершеннолетние, младшей дочке был год.

«На момент отъезда я была после тяжелой операции и мне нужно было наблюдение узких специалистов, которые есть не в каждом областном центре. У двоих моих детей так же тяжелая ситуация со здоровьем, и они практически ежедневно нуждаются в наблюдении. Потому наш выбор пал на Киев», – говорит Наталия.

В Донецке у них остались две квартиры в центре города, офисное помещение. В столице же пришлось все начинать сначала. Первый год в Киеве семья жила в квартире знакомого, но так не могло продолжаться долго. В 2015-м Минсоцполитики объявило, что для временного проживания ВПЛ выделят общежитие по адресу Кустанайская, 6 и Наталия переехала туда.

«Там мы прожили 2 месяца и получили огромные счета за услуги – 214 тыс. грн. Тогда решили бороться за свои права, начались судебные разбирательства, в частности с балансодержателем – Институтом права при Министерстве юстиции. Институт хотел нас всех выселить, но правовым путем этого не получалось, суд стал на сторону переселенцев. Тогда на нас начали давить, отключали электричество, "титушки" выламывали двери, наносили телесные повреждения», – вспоминает женщина.

Семья продержалась долго, но год назад их все-таки «выжили». Наталья с мужем и детьми вынуждены были съехать из общежития и начать арендовать жилье. Своей жилплощадью они до сих пор не обзавелись.

Как сообщалось ранее, первоначально в общежитии семьям переселенцам начисляли тарифы за посуточное проживание, например, проживание на 12 кв. м обошлось за 2 месяца в 22 тыс. грн, затем администрация выставила счет на 214 тыс. грн. Переселенцы подали свои судебные иски для урегулирования ситуации с проживанием в общежитии. Часть семей суд запретил выселять, но после этого ВПЛ заявили, что на них оказывалось иного рода давление.