Прописка, единщики, учет: Юристы рассказали о нюансах предпринимательства для переселенцев

Многие из тех, кто хочет начать свое дело, сталкивается со стереотипами и мифами, которые связаны с предпринимательством и ведением бизнеса вообще. Кого такие преграды останавливают на полпути, а кто-то движется дальше и достигает успеха. Правозащитники проекта «Юридический советник для переселенцев» прокомментировали основные мифы о предпринимательстве.

Переселенца не зарегистрируют как предпринимателя, если он «прописан» на неподконтрольной территории

❌ Миф

На самом деле Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» предусмотрено, что государственная регистрация ФЛП (ФОП) на основании документов, представленных в бумажной и электронной форме, проводится независимо от их местонахождения / места жительства в пределах Украины. Касается это и лиц, «прописанных» на неподконтрольных территориях. (Приказ Минюста Украины от 25.11.2016 № 3359/5 государственная регистрация физических лиц-предпринимателей, местом жительства которых является территория Автономной Республики Крым, города Севастополя, а также населенные пункты, в которых органы госвласти временно не осуществляют свои полномочия, и населенные пункты, расположенные на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях).

То есть «прописка» на неподконтрольной территории – не преграда для официального осуществления предпринимательской деятельности переселенцем.

За регистрацию ФЛП придется заплатить немалые деньги

❌ Миф

Хотя отдельные лица и предлагают услуги регистрации ФЛП за деньги, зарегистрироваться физическим лицом-предпринимателем теперь можно самостоятельно и совершенно бесплатно, причем всего за несколько минут. Сделать это можно и онлайн – через портал «Дія» по ссылке.

Если выбрать третью группу единого налога, можно заниматься любыми видами экономической деятельности

❌ Миф

Хотя виды деятельности, которыми могут заниматься ФЛП- «единщики», достаточно широкие, следует помнить о запретах, предусмотренные п. 291.5 ст. 295 Налогового кодекса Украины. Так, соответствующей нормой предусмотрено, что не могут быть плательщиками единого налога 1-3 групп ФЛП, осуществляющие, в частности:

деятельность по организации, проведению азартных игр, лотерей (кроме распространения лотерей), паре (букмекерская паре, паре тотализатора);

обмен иностранной валюты;

производство, экспорт, импорт, продажа подакцизных товаров (кроме розничной продажи горюче-смазочных материалов в емкостях до 20 литров и деятельности физических лиц, связанной с розничной продажей пива, сидра, перри (без добавления спирта) и столовых вин);

добыча, производство, реализация драгоценных металлов и драгоценных камней, в том числе органогенного образования (кроме производства, поставки, продажи ювелирных и бытовых изделий из драгметаллов, драгкамней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней);

добыча, реализация полезных ископаемых, кроме реализации полезных ископаемых местного значения;

деятельность в сфере финансового посредничества, кроме деятельности в сфере страхования, которая осуществляется отдельными лицами по закону;

деятельность по управлению предприятиями;

деятельность по предоставлению услуг почты (кроме курьерской деятельности), деятельность по предоставлению услуг подвижной (мобильной) телефонной связи с правом технического обслуживания и эксплуатации телекоммуникационных сетей и предоставления в пользование каналов электросвязи, деятельность по предоставлению услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации телекоммуникационных сетей, сетей эфирного теле- и радиовещания, проводного радиовещания и телесетей;

деятельность по продаже предметов искусства и антиквариата, деятельность по организации торгов (аукционов) изделиями искусства, предметами коллекционирования или антиквариата;

деятельность по организации, проведению гастрольных мероприятий и тому подобное.

«Обращаем внимание, что в случае получения дохода от запрещенных для "единщиков" видов деятельности регистрацию плательщика единого налога аннулируют и переведут на общую систему налогообложения. При этом из такого дохода придется заплатить уже не 5%, а 15% единого налога», – подчеркнули юристы.

Ведение учета полученных доходов для ФЛП отменили

✅ Правда, но частично

Действительно, была отменена книга учета доходов (и расходов) для ФЛП (ЗУ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц – предпринимателей», опубликованный 7 августа 2020 года).

Однако соответствующие изменения в налоговом законодательстве вступят в силу только с 1 января 2021 года. То есть до конца этого года предприниматели должны вести учет по старым правилам.

При этом согласно постановлению Кабмина от 22.07.2020 № 641 на период действия карантина временно разрешается вести учет доходов и расходов без использования книг учета доходов, если ведение указанных книг должно начаться после установления карантина, при условии представления книг учета доходов и расходов в контролирующие органы в течение трех месяцев со дня принятия решения об отмене карантина.

Что касается следующего года, то в 2021 году вести учет доходов все-таки придется, но уже в другой форме. Так, для «единщиков» предусмотрено ведение учета полученных доходов в произвольной форме путем их помесячного отражение в произвольной форме – бумажной, электронной или в обеих формах одновременно.

Если закрыть ЧП, то ответственность за периоды предпринимательской деятельности исчезает

❌ Миф

Хотя некоторые и думают, что регистрация прекращения ФЛП автоматически освобождает от долгов, в частности, задолженности по единому взносу или налогам, это совсем не так.

«На самом деле, даже после прекращения предпринимательской деятельности, физическое лицо продолжает нести ответственность за периоды осуществления такой предпринимательской деятельности и обязано обеспечить окончательные расчеты по налогам и единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование от осуществления предпринимательской деятельности», – заключили правозащитники.