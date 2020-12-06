Возрастом 140 лет: Житель Луганщины организовал кочевую пасеку (Фото)

Михаил Гребенник с Луганщины – пчеловод с 20-летним стажем. Его пасека на 400 пчелосемей расположена в селе Новоалександровка Беловодского района. И ей – 140 лет, передает «Громада Схід».

Когда-то давно Михаил заинтересовался историей своего рода – кем были его прапрадеды, чем занимались, как сложились их судьбы. Через различные поисковые системы и семейные архивы он нашел информацию о четырех поколениях предков-пчеловодов и собрал родословную, начиная от 1880 года.

«Когда-то мой прадед Тихон и прабабушка Наталия поймали рой пчел. Так началась наша семейная история пчеловодства. Со временем они имели наибольшую пасеку на Луганщине, построили мельницу, провели в село радио и электричество. Во время коллективизации их выслали в Среднюю Азию, но им удалось вернуться и продолжать развивать свое дело», – рассказывает Михаил.

Когда в 2000 году он основывал собственное производство, то традиции соединил с новациями. Его пасека – кочевая. Пчеловод перевозит ее в зависимости от того, где лучше кормовая база. Так пчелы имеют лучший доступ к цветущим растениям и могут собрать больше пыльцы.

Мед со своей пасеки Михаил продает оптом в магазины Северодонецка и Рубежного. Несколько лет назад начал его фасовать – говорит, так стоимость больше и рентабельность растет. Продавать учится на тренингах и «в поле», ведь сам себе и менеджер, и дизайнер. В планах – наладить поставки меда за границу:

«Моей продукцией заинтересовалась компания-экспортер меда в Японию. Скоро буду отправлять пробную партию невыкаченного меда в сотах, он ценится за рубежом», – отмечает пасечник.

При подготовке пчел к зимовке Михаил учитывает климатические изменения, также серьезно изучает данный процесс. «Весна в этом году была довольно необычной: ранняя, но затяжная и холодная. Мои коллеги с 60-летним опытом такого не помнят. Пчелы должны были приспосабливаться, поэтому меда из акаций, разнотравья мы не получили. Лето с каждым годом все более жаркое, поэтому пчелы должны работать больше и мощнее, чтобы поддерживать постоянную температуру в улье. То есть меда они снова приносят меньше, потому истощены. Хочу принять участие в профессиональной дискуссии об изменении климата, услышать экспертов – прогнозы, как приспособить пасеку к новым условиям. Надо знать, что нам делать здесь, в степной части Украины, чтобы не потерять свои позиции», – говорит пчеловод.