Участник «Звуки Му»: Россиянину Петру Мамонову запрещен въезд в Украину (Видео)

Вчера в аэропорту «Борисполь» во время оформления пассажиров авиарейса из Турции украинские пограничники остановили двух граждан РФ, по которым были данные о нарушении правил въезда/выезда в оккупированный Крым. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщает Госпогранслужба Украины.

Пограничники не называют имен данных россиян, но из косвенных признаков, из паспортных данных и пр. ясно, что один из них – российский рок-музыкант, участник группы «Звуки Му», актер и радиоведущий – Петр Мамонов.

Он, вместе с гражданкой РФ, направлялся в Украину якобы в личных целях.

Во время опроса Мамонов признался пограничникам, что посещал Крым с концертами. Прилетал в Симферополь из Москвы, а не через разрешенный пункт пропуска с украинской стороны.

Учитывая все обстоятельства, сотрудники Госпогранслужбы отказали иностранцам в пересечении границы и обоим на три года запретили въезд в Украину.

«Я вам сейчас проставляю в паспорт штамп, что на 3 года вам запрещен въезд в Украину. Если вы нарушите это правило, то вам запретят въезд на 10 лет», – проинформировала Мамонова представительница пограничной службы.

Россияне выбыли назад обратным авиарейсом.