Две смерти и 117 новых зараженных: Коронавирус на Луганщине

За прошедшие сутки в Луганской области от осложнений от коронавируса умерли 2 женщины – 67-летняя жительница Лисичанска и 79-летняя жительница Северодонецка. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
Также за сутки подтверждено 117 новых случаев COVID-19, один человек выздоровел.
География выявленных заболеваний:
- Лисичанск – 41;
- Рубежное – 14;
- Северодонецк – 35;
- Кременской район – 2;
- Новоайдарский район – 3;
- Сватовский район – 14;
- Старобельский район – 8.
С начала пандемии в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 7027 человек, и них:
- выздоровели – 4963 человек (70% от всех заболевших);
- лечатся – 1878 пациента (27%);
- летальных случаев – 186 (2,6%).
«Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет 19,4%», – отметили в пресс-службе.
Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 6 декабря в Украине COVID-19 заболели 813 306 человек (418 581 пациентов выздоровели, 13 588 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 25 547 случаев (выздоровели – 14 738 пациентов, летальных случаев – 509).
В «ДНР» – 11 527 заболевших (выздоровели – 5 619 человек, скончались – 1 090). В «ЛНР» – 1 843 случая коронавируса (выздоровели – 1 604 человека, летальных случаев – 150).