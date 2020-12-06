Две смерти и 117 новых зараженных: Коронавирус на Луганщине

За прошедшие сутки в Луганской области от осложнений от коронавируса умерли 2 женщины – 67-летняя жительница Лисичанска и 79-летняя жительница Северодонецка. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Также за сутки подтверждено 117 новых случаев COVID-19, один человек выздоровел.

География выявленных заболеваний:

Лисичанск – 41;

Рубежное – 14;

Северодонецк – 35;

Кременской район – 2;

Новоайдарский район – 3;

Сватовский район – 14;

Старобельский район – 8.

С начала пандемии в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 7027 человек, и них:

выздоровели – 4963 человек (70% от всех заболевших);

лечатся – 1878 пациента (27%);

летальных случаев – 186 (2,6%).

«Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет 19,4%», – отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 6 декабря в Украине COVID-19 заболели 813 306 человек (418 581 пациентов выздоровели, 13 588 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 25 547 случаев (выздоровели – 14 738 пациентов, летальных случаев – 509).

В «ДНР» – 11 527 заболевших (выздоровели – 5 619 человек, скончались – 1 090). В «ЛНР» – 1 843 случая коронавируса (выздоровели – 1 604 человека, летальных случаев – 150).