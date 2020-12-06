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Пытался спасти полицейский: В пруду Лисичанска утонула 11-летняя девочка

06.12.20 16:53
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В водоеме города Лисичанска (Луганская обл.) утонула 11-летняя девочка. Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Отмечается, что трагедия произошла 4 декабря, сообщение в диспетчерскую ГСЧС поступило в 16:28.

Спасатели прибыли на место происшествия и успели спасти из открытого водоема мужчину. «Им оказался сотрудник полиции, который и сообщил спасателям, что увидев в воде девочку – он сразу бросился ей на помощь. К сожалению, спасти ее не удалось», – говорится в сообщении.

Обстоятельства трагедии выясняют специалисты.

Спасатели обращают внимание родителей, что с понижением температуры на водоемах Луганщины начал формироваться ледовый покров, толщина которого еще очень опасна. «Беззаботные дети – вот те, кто чаще всего становятся жертвами коварного тонкого льда… Родителям следует максимально усилить контроль за своими детьми и донести до их сознания, что тонкий лед – это смертельная опасность!», – резюмировали в ГСЧС.

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