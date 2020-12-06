На Донетчине подано 275 заявок на компенсацию за разрешенное жилье

В Донецкой области продолжают работать комиссии по обследованию разрушенного в ходе боевых действий жилья. И они уже приняли 275 заявлений от пострадавших. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Он напомнил, что первые 10 пакетов документов – в Авдеевке, Зайцево, Верхнеторецком –областная комиссия рассмотрела в ноябре. «И было принято решение о выплате обозначенной компенсации собственникам 9-ти объектов разрушенного жилья. Общая сумма компенсации – 2,7 млн грн (по 300 тыс. грн, – ред.). По оставшейся одной заявке срок принятия решений комиссия продлила», – сказал Кириленко.

Он добавил, что документы областной комиссии уже направлены в Минреинтерграции. «После поступления денег из Минреинтеграции они будут перечислены облгосадминистрацией на банковские карты получателей компенсации», – утонил глава области.

Второе заседание состоялось в декабре, также было принято решение об удовлетворении 9 заявок.

Напомним, что по разным оценкам, по обе стороны линии разграничения насчитывается около 50 тысяч объектов именно разрушенного (не поврежденного) жилья. За объекты, расположенные на подконтрольной Украине территории, теперь можно получить компенсацию. Кабинет министров Украины 2 сентября 2020 года утвердил порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете на денежные компенсации за жилье, разрушенное в результате боевых действий на Донбассе.

В госбюджете на 2020 год предусмотрено 20 млн грн на выплату компенсаций, этих средств хватит на около 63-66 семей. На 2021 год запланировано 114 млн грн.