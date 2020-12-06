Глава Донетчины сообщил, где в регионе обслуживают ковид-военных

В Донецкой области действуют два мобильных военных госпиталя – в Часов Яре и в Покровске. Но основной для всей зоны Операции Объединенных сил находится на Луганщине – в Северодонецке. Об этом рассказал председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, передают «Донецкие новости».

«Военный госпиталь в Часов Яре – не основной. Самый основной – в Северодонецке. Также в Покровске действует военный госпиталь… Но эти госпитали не являются полностью профильными для лечения коронавируса. Они для предоставления общей медпомощи. При более тяжелых случаях COVID-19 военнослужащих направляют в иные госпитали, вплоть до Киева», – сказа он.

Кириленко подчеркнул, что у местных властей с военными идет полное сотрудничество, в том числе, и по борьбе с COVID-19. «Гражданское население обслуживается в лечебных учреждениях, которые мы предоставляем. Но если военным необходима наша помощь, гражданских учреждений охраны здоровья – то, конечно, мы готовы, и не будет ни одного военного, которому мы откажем. Есть территория области, к тому же есть территория ООС, поэтому защитники получат всю необходимую помощь», – заверил глава области.

Он также сообщил, что в военных госпиталях практикуется прием и гражданского населения, если это не связано с COVID-19. «Например, делают хирургические операции. Но плановые операции из-за карантина сейчас приостановлены. А вот при посещении военного госпиталя в Покровске я общался с главным военным хирургом, он подтвердил, что они помогают гражданскому населению, когда необходимо оперативное вмешательство. Просто опыт военных хирургов, особенно по отдельным направлениям после 2014 года, очень высокий. Поэтому население обращаются, а военные – не отказывают», – рассказал Кириленко.

Ранее демонстрировалось, как работают ковид-отделения в 59-м мобильном военном госпитале в Северодонецке. Но в госпиталях Донбасса лечатся ковид-военнослужащие с легкой формой заболевания (до 10% поражения легких). При поражении свыше 10% – их направляют в военные госпитали Днепра и Харькова. С начала пандемии по состоянию на 4 ноября коронавирус подтвержден у 31 военнослужащего ООС.