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Если нет банковской карты: В «Ощадбанке» пояснили, как снять пенсионные выплаты

06.12.20 18:02

Если у пенсионера нет пенсионной банковской карты, но деньги поступили на его расчётный счет в «Ощадбанке», то их можно получить в отделении банка при предъявлении паспорта. Об этом сообщили в колл-центре «Ощадбанка», передают «Донецкие новости».

Так, в колл-центр обратился Александр, который проживает в неподконтрольном украинской власти Алчевске (Луганская обл.). «После решения суда о невыплате пенсий ВПЛ (внутреннее перемещенному лицу, – ред.) в "Ощад-24" увидел, что деньги поступили на мой пенсионный расчетный счет. Карточки пенсионной нет. Можно ли снять эти деньги в отделении банка с расчетного счета, без карты по паспорту и пенсионному?», – спрашивает пенсионер из «ЛНР».

«Снять средства возможно со счета в отделении банка в пределах области, где открыт счет», – ответили мужчине в «Ощадбанке».

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