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Зеленский посетил Донетчину и поздравил военных (Фото)

06.12.20 18:11

Сегодня, 6 декабря, в День Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими на передовой, в зоне проведения Операции Объединенных сил в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Владимир Зеленский осмотрел боевые позиции и ознакомился с условиями несения службы. Глава государства почтил павших героев на символической аллее памяти, обустроенной на месте гибели бойцов.

Президент поздравил военнослужащих с праздником и вручил им государственные награды и ценные подарки.

«Для нас большая честь поблагодарить вас за то, что защищаете границы нашего государства, охраняете нашу территориальную целостность и наш суверенитет», – сказал президент.

Военнослужащие подарили Владимиру Зеленскому памятный сувенир – инсталляцию, составленную из осколков вражеских артиллерийских снарядов.

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