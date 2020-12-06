В Славянске показали реконструированный стадион (Видео)

В Славянске после полномасштабной реконструкции открыли стадион им. Ю. Скиданова.

На нем уже идут тренировки.

Воспитанники детско-юношеской футбольной команды отмечают, что на новом поле игра намного ярче. «Прямо хочется играть на таком поле, хочется побеждать», – говорит юный футболист Дмитрий Мирошниченко.

Стадион открыт для всех желающих. Кроме газонов с искусственным покрытием здесь обустроили беговые дорожки, раздевалки и санитарные комнаты. Трибуны теперь вмещают 2,5 тысячи зрителей.

«Занимаются и дети, и взрослые. Бегают на беговых дорожках. Есть теннисный корт, волейбольная площадка. Здесь все предусмотрено. Проводить соревнования по футболу здесь можно вплоть до первой лиги чемпионата Ураины», – комментирует Олег Зубарев, директор стадиона им. Ю. Скиданова.

Стадион капитально не ремонтировался около 50 лет. А в этом году за средства государственного и местных бюджетов объект полностью обновили. «Работы начали в мае, и все работы сделаны практически за полгода. Первая очередь – 36 млн грн. И порядка 6 млн грн – стоимость второй очереди. По первой очереди все работы выполнили», – сказал городской голова Славянска Вадим Лях.

Также на стадионе будут детские игровые площадки, а с весной здесь начнут проводить городские и областные соревнования.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»