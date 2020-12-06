Луганщина: Мужчина пытался вывезти в Россию медикаменты (Фото, видео)

На Луганщине в пункте пропуска «Меловое» на украинско-российской границе пограничники обнаружили автомобиль со скрытыми медпрепаратами и товаром. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, 46-летний гражданин Украины пытался выехать в Россию на что автомобиле Volkswagen Caddy.

Во время проверки автомобиля на полосе движения «зеленый коридор» у пограничников возникли подозрения. При дополнительном осмотре выяснилось, что под обшивкой находились различные медицинские препараты, автозапчасти, обувь и товары строительного назначения.

В отношении водителя составлен протокол по ст. 483 Таможенного кодекса Украины «Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля».

Кроме штрафа, украинец лишился товара и своего Volkswagen Caddy.

Общая сумма оценки изъятого автомобиля и товара составила более 193 тыс. грн.