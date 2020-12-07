Локдаун в январе: В Кабмине озвучили предварительный список ограничений

В декабре полный карантин в Украине вводить не будут, но с учетом динамики заболеваемости, вводить более жесткие карантинные меры придется уже в январе. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

Он отметил, что при этом государство делает все, чтобы украинцы легче прошли зимние каникулы с учетом обеспечения своей безопасности. В пятницу Верховная Рада одобрила пакет законопроектов, разработанных правительством по инициативе президента, по поддержке людей и бизнеса в условиях усиленного карантина.

«Сейчас мы совместно с местными властями работаем над перечнем возможных ограничений, для этого руководители городов и ОГА прошли опросы и предоставили собственное мнение», – сообщил Шмыгаль.

В частности, поддерживают запрет или ограничение деятельности:

праздничных концертов, дискотек и ночных клубов, массовых мероприятий в помещениях, хостелов, ТРЦ – 100% глав местной власти;

музеев, кинотеатров и театров, заведений общественного питания с организацией досуга – 95%;

праздничных ярмарок, спортзалов и фитнес-центров – 90%.

«В то же время городские головы и руководители ОГА выступают за работу с частичными ограничениями общественного транспорта (не более, чем количество сидячих мест), предприятий общественного питания (доставка или на вынос) и гостиниц (без зон развлечений и питания)», – добавил премьер-министр.

Он также сообщил, что полный перечень возможных карантинных ограничений будет представлен на заседании правительства 9 декабря.

В то же время главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что во время карантина, который Кабмин планирует ввести с начала января, возможно, будут работать горнолыжные курорты, отели и церкви, передает «Украинская правда».

По словам Ляшко, горнолыжным курортам могут позволить работать, чтобы люди уехали из мегаполисов. Отелям позволят обеспечивать людей завтраками.

Церкви будут работать с ограничением – один человек на 5 кв. м.

Общественный транспорт закрывать не станут. Как и во время весеннего карантина, будут работать продуктовые магазины. Закрыть планируют школы, детские сады, спортзалы, рестораны и другие развлекательные заведения. При этом заведениям питания позволят работать на доставку и выдачу заказов.

По прогнозам Минздрава, трехнедельный карантин в январе позволит снизить количество ежедневных больных примерно до 6-8 тысяч в день.