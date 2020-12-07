«Миссис Элегантность»: На конкурсе в РФ уроженка Донецка вошла в топ-10 самых красивых женщин (Фото)

Уроженка временно неподконтрольного украинским властям Донецка Ольга Варламова вошла в ТОП-10 в финале всероссийского конкурса «Миссис Россия Вселенная-2020», где получила титул «Миссис Элегантность».

Как сообщают «республиканские» интернет-ресурсы, финал конкурса состоялся в конце ноября в Москве.

«На конкурсе мне предлагали представлять город Ростов-на-Дону, но я отказалась. Я родилась и выросла в Донецке, и своим участием в "Миссис Россия Вселенная-2020" я решила выразить протест войне, бушующей на нашей земле, красотой… Я счастлива, что смогла показать всем, что именно у нас живут самые красивые женщины», – заявила Ольга Варламова.

Также сообщается, что «заявки на участие подали порядка 30 000 красавиц со всех уголков Российской Федерации; жюри конкурса состояло из звезд российской̆ эстрады, депутатов Госдумы РФ, продюсеров, бизнесменов».

На странице женщины в соцсети отмечается, что она профессиональный стилист-имиджмейкер.