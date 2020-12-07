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COVID-19: В Украине за сутки заболели 8 641 человек

07.12.20 08:42

В Украине за минувшие сутки зафиксирован 8 641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 390 детей и 284 медработника. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 526), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях», – уточнил Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1 037 человек;
  • летальных случаев – 145;
  • выздоровели – 5 123 человека;
  • проведено тестирований за сутки – 33 502 (в том числе методом ПЦР – 27 881, методом ИФА – 5 621).

За все время пандемии в Украине заболели 821 947 человек, из них:

  • выздоровели – 423 704 человека (51,5% от общего числа инфицированных);
  • находятся на лечении – 384 510 человек (46,8%);
  • летальных исходов – 13 733 (1,7%).

Проведено ПЦР-тестов – 4 807 961.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 81 335 случаев;
  • Винницкая область – 18 714 случаев;
  • Волынская область – 26 211 случаев;
  • Днепропетровская область – 45 040 случаев;
  • Донецкая область – 25 792 случая;
  • Житомирская область – 32 318 случаев;
  • Закарпатская область – 24 663 случая;
  • Запорожская область – 36 937 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 39 438 случаев;
  • Киевская область – 43 854 случая;
  • Кировоградская область – 6 360 случаев;
  • Луганская область – 7 088 случаев;
  • Львовская область – 50 175 случаев;
  • Николаевская область – 21 429 случаев;
  • Одесская область – 51 810 случаев;
  • Полтавская область – 25 655 случаев;
  • Ровенская область – 33 714 случаев;
  • Сумская область – 33 658 случаев;
  • Тернопольская область – 29 788 случаев;
  • Харьковская область – 59 393 случая;
  • Херсонская область – 12 159 случаев;
  • Хмельницкая область – 32 429 случаев;
  • Черкасская область – 27 167 случаев;
  • Черновицкая область – 35 378 случаев;
  • Черниговская область – 21 442 случая.

Данные с временно неподконтрольных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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