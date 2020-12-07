COVID-19: В Украине за сутки заболели 8 641 человек

В Украине за минувшие сутки зафиксирован 8 641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 390 детей и 284 медработника. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 526), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях», – уточнил Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1 037 человек;
- летальных случаев – 145;
- выздоровели – 5 123 человека;
- проведено тестирований за сутки – 33 502 (в том числе методом ПЦР – 27 881, методом ИФА – 5 621).
За все время пандемии в Украине заболели 821 947 человек, из них:
- выздоровели – 423 704 человека (51,5% от общего числа инфицированных);
- находятся на лечении – 384 510 человек (46,8%);
- летальных исходов – 13 733 (1,7%).
Проведено ПЦР-тестов – 4 807 961.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 81 335 случаев;
- Винницкая область – 18 714 случаев;
- Волынская область – 26 211 случаев;
- Днепропетровская область – 45 040 случаев;
- Донецкая область – 25 792 случая;
- Житомирская область – 32 318 случаев;
- Закарпатская область – 24 663 случая;
- Запорожская область – 36 937 случаев;
- Ивано-Франковская область – 39 438 случаев;
- Киевская область – 43 854 случая;
- Кировоградская область – 6 360 случаев;
- Луганская область – 7 088 случаев;
- Львовская область – 50 175 случаев;
- Николаевская область – 21 429 случаев;
- Одесская область – 51 810 случаев;
- Полтавская область – 25 655 случаев;
- Ровенская область – 33 714 случаев;
- Сумская область – 33 658 случаев;
- Тернопольская область – 29 788 случаев;
- Харьковская область – 59 393 случая;
- Херсонская область – 12 159 случаев;
- Хмельницкая область – 32 429 случаев;
- Черкасская область – 27 167 случаев;
- Черновицкая область – 35 378 случаев;
- Черниговская область – 21 442 случая.
Данные с временно неподконтрольных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.