COVID-19: В Украине за сутки заболели 8 641 человек

В Украине за минувшие сутки зафиксирован 8 641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 390 детей и 284 медработника. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 526), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях», – уточнил Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 037 человек;

летальных случаев – 145;

выздоровели – 5 123 человека;

проведено тестирований за сутки – 33 502 (в том числе методом ПЦР – 27 881, методом ИФА – 5 621).

За все время пандемии в Украине заболели 821 947 человек, из них:

выздоровели – 423 704 человека (51,5% от общего числа инфицированных);

находятся на лечении – 384 510 человек (46,8%);

летальных исходов – 13 733 (1,7%).

Проведено ПЦР-тестов – 4 807 961.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 81 335 случаев;

Винницкая область – 18 714 случаев;

Волынская область – 26 211 случаев;

Днепропетровская область – 45 040 случаев;

Донецкая область – 25 792 случая;

Житомирская область – 32 318 случаев;

Закарпатская область – 24 663 случая;

Запорожская область – 36 937 случаев;

Ивано-Франковская область – 39 438 случаев;

Киевская область – 43 854 случая;

Кировоградская область – 6 360 случаев;

Луганская область – 7 088 случаев;

Львовская область – 50 175 случаев;

Николаевская область – 21 429 случаев;

Одесская область – 51 810 случаев;

Полтавская область – 25 655 случаев;

Ровенская область – 33 714 случаев;

Сумская область – 33 658 случаев;

Тернопольская область – 29 788 случаев;

Харьковская область – 59 393 случая;

Херсонская область – 12 159 случаев;

Хмельницкая область – 32 429 случаев;

Черкасская область – 27 167 случаев;

Черновицкая область – 35 378 случаев;

Черниговская область – 21 442 случая.

Данные с временно неподконтрольных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.