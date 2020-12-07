Мы лишены цивилизации: Житель Донецка показал, что в «ДНР» можно оплатить онлайн (Видео)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», рассказал, что теперь коммунальные услуги можно оплачивать с помощью карты «Центрального республиканского банка».

«Виконста» напомнил, что с 2014 года в Донецке перестали работать все украинские банки. В том же году был создан единственный банк, который работает и сейчас – «Центральный республиканский банк».

«И потихоньку все перестраивались под рубль. Так как банки украинские не работали, гривну никто сюда не завозит. И в процессе плавно перешли в рублевую зону», – сказал он.

Из-за непризнанности «ДНР» мировым сообществом (даже Россией) не признается и ее банк. В этой связи у карт «ЦРБ» много ограничений, и действуют они лишь внутри «республики». «Вроде бы банк существует, но есть какие-то ограничения. Этот банк не признан никем. То есть мировое сообщество, другие банки, которые поддерживают международные переводы, поддержка "Виза", "Мастеркард", "Маэстро", тот же "Мир", который присутствует в РФ – у нас этого нет. Мы лишены цивилизации. Раньше можно было с карточки переводить, оплачивать, покупать билеты, мобильные телефоны», – сказал дончанин.

Через «ЦРБ» идут пенсии, зарплаты, стипендии и прочие выплаты – деньги поступают на карты, которые обналичить можно в банкоматах или отделениях банка. В отделениях также можно оплатить коммунальные услуги. Сейчас с помощью карты «ЦРБ» можно оплачивать покупки – в отдельных магазинах, где есть терминалы.

«С недавнего времени "ЦРБ" ввел интернет-платежи», – поделился «Виконста».

Если раньше, чтобы пополнить мобильный телефон, интернет, нужно было идти на терминал или стоять на почте или в «банке» в очередях, то сейчас можно пользоваться онлайн-платежами.

Дончанин продемонстрировал, как это работает. Он отметил, что необходимыми условиями является наличие карты «банка», а также номера местного мобильного оператора «Феникс».

Регистрация на сайте простая, и за нее снимают 50 руб. (19 грн по местному курсу на 07.12.2020).

В личном кабинете после регистрации можно увидеть тарифы на услуги. В частности, за перевод на другую карту физлица берут 2%.

Житель Донецка отметил, что для многих людей это нонсенс, что в 21 веке нельзя оплатить ряд услуг из дома. «А что делать, такая у нас жизнь, куда нам деваться?», – задает он риторический вопрос.

Коммунальные услуги сейчас, отметил «Виконста», можно оплачивать через интернет с помощью карты «ЦРБ». Оплатить можно также телевидение, телефонию, штрафы «ГАИ».

На примере дончанин продемонстрировал, как можно провести платеж, какие поля необходимо заполнить и какие данные ввести.

Напомним, в «ДНР» осенью 2014 года создали «Центральный республиканский банк». Отделение разместили в захваченных помещениях украинских банков. «Банк» выпустил свои карты, но их функционал ограничен.