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Если дадут приказ: Хомчак заявил, что ВСУ на Донбассе готовятся к наступлению

07.12.20 09:16
Руслан Хомчак / Фото из открытых источников
Руслан Хомчак / Фото из открытых источников

Вооруженные силы Украины на Донбассе готовятся к наступлению. Если будет приказ руководства – военные его выполнят. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, передают «Факты».

«Если дадут приказ, мы будем его выполнять, мы военные люди. Но будет ли такая команда? Сейчас Вооруженные силы готовятся к наступлению в урбанизированной местности, потому что мы обязаны успешно действовать в любой ситуации. Моя задача как главнокомандующего – чтобы солдат освоил все виды боя и знал, как действовать для достижения конкретных целей и выполнения конкретных задач», – сказал Хомчак.

Он добавил, что «армия – это инструмент в руках политиков, которых выбирает народ».

«Но! Мы никогда не будем против народа. И никогда не выполним незаконный приказ, об этом четко сказано в Конституции. Сегодня наша цель – защитить независимость и территориальную целостность страны», – подчеркнул Хомчак.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявлял, что чисто военного решения конфликта на Донбассе нет.

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