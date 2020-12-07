Дешевый цирк: Как «глава ДНР» на рынке общался с покупателями и продавцами (Фото)

«Глава ДНР» Денис Пушилин посетил Калининский рынок в Донецке, где продавцы жаловались на слабую торговлю и выросшие закупочные цены. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

Продавцы говорили Пушилину, что торговля идет слабо.

«Проверяющие душат? Есть какие-то перегибы?», – спросил «глава ДНР».

«Нет, ничего такого нет. Исполком постоянно приходит, делает мониторинг цен», – уверяет одна из продавщиц.

При этом, по ее словам, лимон, мандарин и яблоко стабильно держатся в цене, а закупочные цены на овощи выросли: подорожали в закупке лук, морковь, свекла, картофель.

«Потому что уже все импортное. Раньше было местное, поэтому дешевле», – рассказала еще одна продавщица.

Стоимость мяса и сала (свинины и говядины) пока не растет, а курица дорожает. Повышается и цена на яйца.

Пушилину на рынке также пожаловались на очереди на «паспорт ДНР». Продавщица, торгующая салом, рассказала, что ей дали талон в очередь на 2023 год.

«Мы набрали сотрудников в сентябре и они проходят обучение. Как увеличится количество сотрудников, очередь будет корректироваться», – уверяет «глава ДНР».

Покупатель пожаловался на постоянные аварии. «Возле садика 5-й день течет вода – никто ничего не делает. 237-й садик», – сообщил мужчина.

Пушилин в ответ обещал «отреагировать».

В соцсетях пишут о постановочном сюжете: «Какой же дешевый цирк... Когда стоят продавцы – возмущаются, пришел Пушилин – все хорошо!... Яйца стоят 70 руб. (27 грн по местному курсу на 07.12.2020 – ред.) на Новый год будут 100 руб. (38 грн – ред.). Живет и процветает молодая республика… На кого рассчитан этот цирк?... Проверяющие душат? Спрашивает проверяющий».

Также в местных пабликах обратили внимание, что Пушилин был в карантин без маски и подходил к продавцам очень близко, с некоторыми – здоровался за руку: «А где маска? Глава!... А в аптеке сдачи нет… Мелочи нет на маску. Одни 5000-е в кармане… (1,9 тыс. грн – ред.). Дистанция 1,5 м. Маски (обязательно) – нет».