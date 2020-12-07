Очень жаль, они все замерзнут: В Донецке летучие мыши врезаются в девятиэтажку и падают (Видео)

В «ДНР» жители Донецка сообщают о ситуации с летучими мышами.

Как рассказывают местные жители в соцсетях, на улице Собинова летучие мыши врезаются в 9-этажный жилой дом и, оглушенные, падают вниз.

«Нашествие летучих мышей. Улица Собинова. Мыши врезаются в девятиэтажку и падают вниз. Оглушенные лежат на земле, некоторые шевелятся», – рассказывают очевидцы. Также люди показывают видеозапись происходящего:

Жители Донецка обсуждают, из-за чего такое может происходить. «Летом голуби мерли, теперь мышки… Почему их эхолоты не сработали? Какое-то излучение есть?... У вояк глушилка включена», – делятся предположениями люди.

Популярностью пользуются комментарии, в которых причиной называется разоренное место проживания. Также люди высказывают сожаления и пишут о том, что животные замерзнут: «Это все из-за того, что кто-то делал ремонт балконов или окон, стен, где они зимуют в щелях, и просто выкинули мышек на мороз... Летучие мыши занесены в Красную книгу Украины и у нас также, их нужно беречь! Это рыжие вечерницы... Кому-то пох** на них, разорил зимовку семьи. Они очень полезны, очень жаль! Они все замерзнут… Мышек живых надо собрать, иначе они погибнут на таком морозе... Жалко мышек, вечером всех комаров ловят... Видно, разорили гнездо колонии мышей, готовых ко спячке... Бедные, они позамерзали! Это ужас! Хоть бы кто, кто видел это, пособирал их в коробку. Как же жаль зверушек!».