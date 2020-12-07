Ремонтируют порывы: На Донетчине сократили подачу воды четырем городам

В Донецкой области сегодня, 7 декабря, сократили подачу воды четырем городам и десяти селам и поселкам из-за проведения аварийно-восстановительных работ. Об этом информирует пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Как сообщается, идут работы по ликвидации четырех порывов на магистральном водоводе диаметром 1400 мм Второго Донецкого водопровода.

Порывы обнаружены на участке между вторым и третьим подъемами.

«На период проведения ремонтных работ будет прекращена подача воды городам Дружковка и Константиновка, поселкам городского типа Новгородское и Щербиновка, селам Иванополье, Плещеевка, Нелеповка, Яблоновка, Александро-Калиново, Екатериновка, Петровка, Степное. Городам Славянску и Краматорску подача воды будет сокращена», – говорится в сообщении.

Работы проводят специалисты Славянского регионального производственного управления.