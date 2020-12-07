Сводка из зоны ООС за 6 декабря: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 6 декабря, на участках ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина.

С начала текущих суток, 7 декабря, в районах ответственности украинских подразделений нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «украинские военные не открывали огонь по территории ДНР в прошедшие сутки. При этом зафиксировано одно нарушение дополнительных мер по контролю и усилению перемирия, действующих с июля 2020 года: отмечено ведение инженерных работ на позициях ВСУ в районе населенного пункта Пески под Донецком».

В «ЛНР» утверждают, что «за истекшие сутки 6 декабря со стороны ВСУ нарушения режима прекращения огня не зафиксированы. В то же время, на подконтрольной ВСУ территории продолжают фиксироваться подрывы минно-взрывных устройств: в районе населенного пункта Кондрашевская Новая».