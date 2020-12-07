План «Б» по Донбассу: Украина будет требовать отключить РФ от международных платежных систем

Украина может предложить ужесточить санкции против России, если в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе до конца года не будет прогресса. В частности, могут предложить отключить РФ от международной платежной системы. Об этом сказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, передает «Обозреватель».

«Это могут быть санкции, которые называются международная платежная система. Мы будем это просить и требовать», – сказал он в эфире одного из украинских телеканалов, отвечая на вопрос о плане «Б» по Донбассу.

По словам Кравчука, Украина остается приверженной дипломатическому пути решения проблемы и не будет «требовать войны, потому что это не входит в философию демократической Украины».

Первый президент считает, что если Кремль не хочет договариваться дипломатическим путем, нужно восстанавливать территориальную целостность Украины через совместное давление мирового сообщества и Киева. «А формы давления мы найдем», – добавил он.

Кравчук также напомнил, что в 2020 году был принят документ о всеобъемлющем режиме тишины на Донбассе, »который не идеально, но соблюдается». «Но больше каких-то конкретных шагов к миру не сделано», – констатировал глава делегации Украины в ТКГ.

Он отметил, что пока на неподконтрольных Украине территориях Донбасса будут находиться чужие войска, там нельзя проводить выборы – сначала необходимо создать условия для этого. Кроме того, Кравчук считает, что военное положение »ни в коем случае» не поможет победить в войне на Донбассе.