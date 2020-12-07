Остались только опоры: В Сети показали троллейбусное депо в неподконтрольном Углегорске (Фото)

В «ДНР» в Углегорске разрушается троллейбусное депо. Фото остатков транспорта и состояния депо опубликовали на ресурсе о городском электротранспорте.

Троллейбусное депо в Углегорске пострадало во время боевых действий в январе 2015 года.

«Сеть снята везде, остались только опоры. Депо на данный момент используется как склад стройматериалов, таких как песок и т.д. Охрана наверно есть, я там был пару раз, меня (как ни странно) вежливо попросили удалиться с территории», – рассказал местный житель в обсуждении темы.

«Мда... Жаль их, очень было круто. Хочется надеяться, что когда-то да снова поедут... Не поедут они уже никогда. Там попросту восстанавливать нечего.... Медь, в этом весь ответ», – пишут люди в комментариях к фото.

Фото: Бахмутов Т.Н.

Фото: Бахмутов Т.Н.

Ранее в соцсети местные жители неподконтрольного Луганска показали, какое печальное зрелище представляет собой заброшенный трамвайный парк. Также в Луганске полностью демонтировали трамвайные рельсы на улице Артема и пустили их на металлолом.