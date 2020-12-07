Главнокомандующий ВСУ рассказал, сколько российских военных на Донбассе

На Донбассе в данное время находится до 3-х тысяч кадровых российских военных. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, передают «Факты».

«По данным разведки, не больше 3-х тысяч. Это офицеры-инструкторы и офицеры, помогающие местным командирам. Самый высший чин, который нам известен, – генерал-майор Вооруженных сил России Якубов», – сказал Хомчак.

Он отметил, что сегодня партнеры из НАТО перенимают боевой опыт Украины.

«Их цель – изучить наш боевой опыт, ведь ни у одной из стран Альянса сегодня нигде нет непосредственного столкновения с Россией. России противостоим мы, хотя в некоем модифицированном виде, когда прикрываются какими-то псевдореспубликами, но мы понимаем, кто за этим стоит, кто их готовит, кто им отдает приказы. Россия поставляет на Донбасс вооружение и технику и полностью содержит эти псевдореспублики. Недавно туда прибыло 10−12 групп снайперов», – добавил главнокомандующий ВСУ.