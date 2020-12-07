Жителям Донецка кольцо на пальце может помешать получить паспорт РФ, – соцсети

В России некоторые украинцы, выехавшие с неподконтрольной украинским властям части Донетчины за российским паспортом, столкнулись с проблемой.

Как пишут в соцсетях, для прохождения дактилоскопии требуют снять все украшения, а кольца иногда сидят очень плотно, и снять их тяжело. К тому же, отмечают дончане, после длительной дороги в автобусе руки наливаются, и снять кольцо, которое было в пору, потом бывает трудно.

О нескольких таких случаях с жителями Донецка пишут очевидцы.

Также люди обсуждают различные способы снятия колец.

Подтверждение публикует в соцсети и «депутат народного совета ДНР» Анастасия Селиванова.

«Как связаны выдача паспортов и кольца? Перед выдачей паспорта РФ в России и подачей документов на паспорт ДНР все граждане проходят процедуру дактилоскопии без украшений на пальцах. Иногда снять кольцо без подручных средств практически невозможно. Не хотелось, чтобы подобные неприятности случились с вами при получении паспорта за 200 км от дома», – пишет Селиванова.

«Перед поездкой за паспортом РФ или прохождением процедуры дактилоскопии на паспорт ДНР проверьте: можете ли вы свободно снять украшения с ваших пальцев? Если испытываете трудности – снимите их дома: Гугл и подручные средства вам в помощь», – добавляет «депутат».

При этом в комментариях некоторые люди отмечают, что это – нововведение, так как раньше кольца снимать не требовали.