Почти все – в Мариуполе: На Донетчине умерли 17 жителей с COVID-19 (Карта)

В Донецкой области за прошедшие сутки от коронавируса скончались 17 жителей. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.
Коронавирусная болезнь забрала еще 17 жизней в Донецкой области: 16 – в Мариуполе и 1 – в Сартане.
За воскресенье, 6 декабря, лаборатории сообщили о еще 245 больных, среди которых 8 детей:
- 110 – в Мариупольской ОТГ;
- 55 – в Краматорской ОТГ;
- 38 – в Бахмутской ОТГ;
- 12 – в Соледарской ОТГ;
- 11 – в Светлодарской ОТГ;
- 7 – в Славянской ОТГ;
- 3 – в Волновахской ОТГ;
- по 2 – в Сартанской, Дружковской и Мангушской ОТГ;
- по 1 – в Константиновской, Николаевской и Добропольской ОТГ.
Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 25 792 случая заражения COVID-19, из них:
- выздоровели – 16 518 человек (58% от всех заболевших);
- на лечении – 8 748 пациентов (40%);
- летальных случаев – 526 (2%).