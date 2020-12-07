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Почти все – в Мариуполе: На Донетчине умерли 17 жителей с COVID-19 (Карта)

07.12.20 11:46
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области за прошедшие сутки от коронавируса скончались 17 жителей. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Коронавирусная болезнь забрала еще 17 жизней в Донецкой области: 16 – в Мариуполе и 1 – в Сартане.

За воскресенье, 6 декабря, лаборатории сообщили о еще 245 больных, среди которых 8 детей:

  • 110 – в Мариупольской ОТГ;
  • 55 – в Краматорской ОТГ;
  • 38 – в Бахмутской ОТГ;
  • 12 – в Соледарской ОТГ;
  • 11 – в Светлодарской ОТГ;
  • 7 – в Славянской ОТГ;
  • 3 – в Волновахской ОТГ;
  • по 2 – в Сартанской, Дружковской и Мангушской ОТГ;
  • по 1 – в Константиновской, Николаевской и Добропольской ОТГ.

Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 25 792 случая заражения COVID-19, из них:

  • выздоровели – 16 518 человек (58% от всех заболевших);
  • на лечении – 8 748 пациентов (40%);
  • летальных случаев – 526 (2%).

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