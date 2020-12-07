Почти все – в Мариуполе: На Донетчине умерли 17 жителей с COVID-19 (Карта)

В Донецкой области за прошедшие сутки от коронавируса скончались 17 жителей. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Коронавирусная болезнь забрала еще 17 жизней в Донецкой области: 16 – в Мариуполе и 1 – в Сартане.

За воскресенье, 6 декабря, лаборатории сообщили о еще 245 больных, среди которых 8 детей:

110 – в Мариупольской ОТГ;

55 – в Краматорской ОТГ;

38 – в Бахмутской ОТГ;

12 – в Соледарской ОТГ;

11 – в Светлодарской ОТГ;

7 – в Славянской ОТГ;

3 – в Волновахской ОТГ;

по 2 – в Сартанской, Дружковской и Мангушской ОТГ;

по 1 – в Константиновской, Николаевской и Добропольской ОТГ.

Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 25 792 случая заражения COVID-19, из них: