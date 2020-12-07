«Эффект театра абсурда»: Кулеба рассказал о переговорах по Донбассу

Процессы в Нормандском формате и переговоры на Минской площадке по Донбассу – одни из наименее прогнозируемых. И наличие «ярких» результатов зависит в том числе от готовности российской стороны. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает «РБК-Украина».

Он прокомментировал, что удалось сделать в плане политического урегулирования за почти год после саммита Нормандской четверки в Париже.

«Нормандия и Минск – это как горизонтальный эскалатор в аэропорту. Если на него не с той стороны зайти, то чтобы не выбросило обратно, надо быстро двигаться вперед. Нормандия и Минск как раз об этом. Надо постоянно двигаться вперед. Расслабился – выбросило из ленты. И весь этот год мы были очень активными, мы давили, мы напоминали, мы предлагали. Обратите внимание, что за этот год нам никто не навязывал деструктивных предложений, на которые мы были бы вынуждены реагировать, как это часто раньше происходило. Наоборот, это мы выступали с инициативами и предложениями, вынося их на обсуждение других участников», – отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что «Нормандия и Минск – одни из наименее прогнозируемых процессов».

«Мы очень тяжело подходили к вопросу прекращения огня. Если честно, я имел очень большие сомнения, что в конце концов россияне пойдут на эту историю, но они ушли, и прекращение огня было объявлено. Оружие не замолчало полностью. К сожалению, есть обстрелы, и потери есть. Но никто не будет спорить, что интенсивность боевых действий впервые за почти 7 лет войны настолько долго держится на уровне почти полного прекращения огня», – сказал глава МИД.

По его словам, украинская сторона работает по программе-максимум, «но будут ли какие-то яркие результаты, зависит и от готовности российской стороны».

«Сейчас ведется работа на уровне советников лидеров нормандского формата, и еще будет одно очередное заседание Трехсторонней контактной группы в этом году. Форматы, в которых можно договориться о чем-то большом, функционируют и заседают, но удастся ли – со временем увидим», – добавил Дмитрий Кулеба.

Он высказал мнение, что в такой ситуации есть два выбора: оставить все как есть или придумать что-то новое, что не пересекает наши «красные» линии, и втягивать другую сторону в обсуждение.

«Я всегда за второй сценарий. Потому что если мы скажем: "Окей, они ничего не хотят, давайте и мы сядем и ничего не будем хотеть", – тогда все заглохнет... Если кто-то думает, что участники ТКГ или переговоров в нормандском формате регулярно не испытывают эффект театра абсурда, сталкиваясь с позициями и аргументами той стороны, то эти люди глубоко ошибаются. Такие ощущения перманентные. Но у нас нет выбора, мы должны двигаться вперед, мы должны толкать, потому что речь идет о нашей стране и нашей территориальной целостности», – резюмировал Кулеба.