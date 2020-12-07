Водитель поехал и произошел взрыв: Полиция Донетчины расследует покушение на убийство (Фото)

В Покровске (Донецкая обл.) в результате взрыва неизвестного предмета был поврежден автомобиль, принадлежащий жителю Родинского. Полиция открыла производство о покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области.

Как рассказали в полиции, в дежурную часть полиции поступило сообщение от 31-летнего жителя города Родинское. Мужчина пояснил, что, когда он сел в свой автомобиль AUDI и начал двигаться, сработало неизвестное взрывное устройство.

В результате взрыва был поврежден автомобиль.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия обнаружила и изъяла деформированный металлический фрагмент, похожий на спусковой рычаг запала гранаты.

Происшествие обошлось без пострадавших. Сейчас продолжаются следственные действия. Следователями открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией «Покушение на убийство» (ч .2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины).