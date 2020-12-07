Фонд Рината Ахметова передал современные аппараты ИВЛ медикам в 22 области Украины

Дунаевецкая центральная районная больница в Хмельницкой области получила высококлассный аппарат искусственной вентиляции легких от Фонда Рината Ахметова. Это часть системной и масштабной помощи стране в рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине», сообщает пресс-служба Фонда.

«Помощь, которую Ринат Ахметов оказывает Украине в борьбе с коронавирусом, беспрецедентна по своим масштабам. Порядка 190 высококлассных аппаратов ИВЛ от Фонда Рината Ахметова поступили в опорные государственные больницы 22 регионов Украины, среди которых Хмельницкая область. Оборудование от Фонда поставляется как в крупные клиники областных центров, так и небольшие больницы регионов Украины, делая современную медицину европейского уровня доступной для всех. Несмотря на высокую автоматизацию закупленных Фондом аппаратов ИВЛ, перед введением их в эксплуатацию представители производителя обучают медиков работе на технике мирового уровня», – рассказала Наталья Емченко, член наблюдательного совета Фонда.

Как сообщил заместитель главы Дунаевецкой райгосадминистрации Вадим Романюк, ситуация с эпидемией коронавируса в районе остается сложной.

«Выражаю слова благодарности от районной и областной администраций за то, что есть такой Фонд. За вашу помощь в борьбе с пандемией в столь сложное время. Уверен, что этот аппарат ИВЛ спасет самое ценное – не одну жизнь», – сказал Вадим Романюк.

Сами медики Дунаевецкой центральной райбольницы отметили, что эта медицинская техника сегодня среди наиболее востребованной.

«Современный аппарат искусственной вентиляции легких крайне необходим реанимационному отделению для лечения тяжелобольных пациентов. Он поможет нам выводить их из этого состояния. Поэтому его роль очень значительная. У нас есть пять аппаратов ИВЛ, но они были произведены давно. Спасибо Ринату Ахметову», – поблагодарил директор больницы Владимир Крупко.

Для поддержки врачей, работающих на передовой борьбы с коронавирусом по спецзаказу Фонда Рината Ахметова были пошиты 1500 комплектов комфортных медицинских костюмов. Порядка 1000 комплектов уже получили опорные больницы, в том числе и Дунаевецкая.

Также современный аппарат ИВЛ и костюмы от Фонда Рината Ахметова получил Хмельницкий областной госпиталь ветеранов войны.

Напомним, «Борьба с COVID-19 в Украине» – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда «Ринат Ахметов – Спасение жизней». С февраля 2020 года Фонд Рината Ахметова обеспечивает врачей, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, самым необходимым. Государственным больницам передано более 200 тысяч единиц средств индивидуальной защиты. Также медики получили от Фонда 337 тысяч экспресс-тестов, 1044 единицы медицинского и лабораторного оборудования.

Ключевым элементом помощи стране в рамках проекта Фонда Рината Ахметова «Борьба с COVID-19 в Украине» стала закупка для государственных больниц свыше 200 суперсовременных аппаратов ИВЛ.

Ранее, по личному решению Рината Ахметова, был реализован проект «200 скорых для Украины». Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих «скорых» задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.