«За шпионаж»: В России приговорили к 12 годам колонии бывшего украинского футболиста

Московский городской суд приговорил к 12 годам колонии бывшего украинского футболиста Василия Василенко по делу о шпионаже. Об этом сообщает российское «РИА Новости».

По сведениям источника издания, Василенко был задержан в Москве, когда «пытался приобрести списанное военное оборудование по поручению украинской компании, тесно связанной с минобороны Украины». Источник отмечал, что речь идет о некоем «крупногабаритном оборудовании, разработанном в СССР в 1960-х, не имеющем огневой мощи».

«Суд признал Василенко виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК, назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», – говорится в сообщении суда.

Уточняется, что слушания проходили в закрытом режиме «в связи с секретностью сведений, которые содержатся в уголовном деле».

Ранее сообщалось, что Василий Василенко был арестован в Москве в октябре 2019 года, его подозревали в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов»). Весной этого года обвинение было переквалифицировано на шпионаж.

Василий Василенко, 1967 года рождения, является гражданином Украины. С 1992 по 2001 год он играл на позиции защитника в футбольных командах «Таврия» (Новотроицкое), «Торпедо» (Мелитополь) и «Дружба» (Бердянск).