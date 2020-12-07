Отстранен на время проверки: Омбудсмен отреагировала на скандал с участием своего представителя по Донбассу

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что ее представитель в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский отстраняется от должностных обязанностей на время служебной проверки. Об этом она сообщила сегодня, 7 декабря, на своей странице в Facebook.

Таким образом она отреагировала на информацию, которая появилась в соцсетях о том, что Павел Лисянский избил охранника ресторана в Святогорске. В опубликованном видео снято, как охранник просит Лисянского уйти из ресторана, поскольку заведение закрывается. Завязался спор, и представитель омбудсмена сбил мужчину с ног и начал избивать. Присутствующие пытались его остановить и вызывали полицию.

«В связи с сообщениями в СМИ об инциденте, который произошел 5 декабря 2020 года между моим представителем по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павлом Лисянским и работником гостиничного комплекса "Монарх", расположенного в городе Святогорск, сообщаю следующее: в воскресенье утром Павел Лисянский лично проинформировал меня об указанном случае. Сейчас мною принято решение о проведении служебной проверки в отношении представителя Уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей, которая будет продолжаться до 21 декабря 2020 года включительно с одновременным его отстранением от должности на указанный период», – сообщила Денисова.

Она отметила, что по результатам служебного расследования будут приняты соответствующие меры реагирования.