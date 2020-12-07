В «ДНР» сутки не проводили исследования на COVID-19

В «ДНР» за сутки не умер ни один человек с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«6 декабря исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке», – уверяют в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 7 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 11 527:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 4 818 пациентов;

выздоровели – 5 619 человек;

летальных случаев – 1 090.

Также в «ДНР» за сутки выявлены 52 случая пневмоний, госпитализированы 29 человек. Всего на лечении находятся 1 586 пациентов с пневмониями, из них 506 – на кислородной поддержке (+12 за сутки).