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В «ДНР» сутки не проводили исследования на COVID-19

07.12.20 13:31
Положительный тест на COVID-19/ Фото из открытых источников
Положительный тест на COVID-19/ Фото из открытых источников

В «ДНР» за сутки не умер ни один человек с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«6 декабря исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке», – уверяют в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 7 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 11 527:

  • на лечении (стационарном и амбулаторном) – 4 818 пациентов;
  • выздоровели – 5 619 человек;
  • летальных случаев – 1 090.

Также в «ДНР» за сутки выявлены 52 случая пневмоний, госпитализированы 29 человек. Всего на лечении находятся 1 586 пациентов с пневмониями, из них 506 – на кислородной поддержке (+12 за сутки).

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